Лэмпард – лучший игрок «Челси» в XXI веке. Азар – 2-й, Дрогба – 3-й, Терри – 4-й, Чех – 6-й, Канте – 7-й, Иванович – 11-й, Карвалью – 17-й (Goal)
Бывший полузащитник «синих» возглавил рейтинг 25 лучших футболистов клуба в XXI веке по версии Goal.
В список попали:
25. Джон Оби Микел
24. Неманя Матич
23. Арьен Роббен
22. Михаэль Баллак
21. Джимми Флойд Хасселбайнк
20. Тиаго Силва
19. Хуан Мата
18. Майкл Эссьен
17. Рикарду Карвалью
16. Джо Коул
15. Гари Кэйхилл
14. Виллиан
13. Диего Коста
12. Сесар Аспиликуэта
11. Бранислав Иванович
10. Франсеск Фабрегас
9. Клод Макелеле
8. Эшли Коул
7. Нголо Канте
6. Петр Чех
5. Джанфранко Дзола
4. Джон Терри
3. Дидье Дрогба
2. Эден Азар
1. Фрэнк Лэмпард
Де Брюйне – лучший игрок «Ман Сити» в XXI веке по версии Goal. Агуэро – 2-й, Компани – 4-й, Родри – 7-й, Холанд – 8-й, Туре – 10-й, Стерлинг – 11-й, Фернандиньо – 12-й
Роналду – лучший игрок «Реала» в XXI веке. Зидан – 2-й, Модрич – 3-й, Рамос – 4-й, Кроос – 5-й, Касильяс – 6-й, Рауль – 9-й, Винисиус – 11-й, Бэйл – 13-й, Беллингем – 25-й (Goal)
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