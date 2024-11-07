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  • Лэмпард – лучший игрок «Челси» в XXI веке. Азар – 2-й, Дрогба – 3-й, Терри – 4-й, Чех – 6-й, Канте – 7-й, Иванович – 11-й, Карвалью – 17-й (Goal)
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Лэмпард – лучший игрок «Челси» в XXI веке. Азар – 2-й, Дрогба – 3-й, Терри – 4-й, Чех – 6-й, Канте – 7-й, Иванович – 11-й, Карвалью – 17-й (Goal)

Фрэнк Лэмпард – лучший игрок «Челси» в XXI веке.

Бывший полузащитник «синих» возглавил рейтинг 25 лучших футболистов клуба в XXI веке по версии Goal.

В список попали:

25. Джон Оби Микел

24. Неманя Матич

23. Арьен Роббен

22. Михаэль Баллак

21. Джимми Флойд Хасселбайнк

20. Тиаго Силва

19. Хуан Мата

18. Майкл Эссьен

17. Рикарду Карвалью

16. Джо Коул

15. Гари Кэйхилл

14. Виллиан

13. Диего Коста

12. Сесар Аспиликуэта

11. Бранислав Иванович

10. Франсеск Фабрегас

9. Клод Макелеле

8. Эшли Коул

7. Нголо Канте

6. Петр Чех

5. Джанфранко Дзола

4. Джон Терри

3. Дидье Дрогба

2. Эден Азар

1. Фрэнк Лэмпард

Де Брюйне – лучший игрок «Ман Сити» в XXI веке по версии Goal. Агуэро – 2-й, Компани – 4-й, Родри – 7-й, Холанд – 8-й, Туре – 10-й, Стерлинг – 11-й, Фернандиньо – 12-й

Роналду – лучший игрок «Реала» в XXI веке. Зидан – 2-й, Модрич – 3-й, Рамос – 4-й, Кроос – 5-й, Касильяс – 6-й, Рауль – 9-й, Винисиус – 11-й, Бэйл – 13-й, Беллингем – 25-й (Goal)

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Goal
logoБранислав Иванович
logoЧелси
logoПетр Чех
logoЭшли Коул
logoРикарду Карвалью
logoДжон Терри
logoМайкл Эссьен
logoКлод Макелеле
logoМихаэль Баллак
logoФрэнк Лэмпард
logoДжон Оби Микел
logoДжо Коул
logoАрьен Роббен
logoДидье Дрогба
logoФрансеск Фабрегас
logoГари Кэйхилл
logoДжимми Флойд Хасселбайнк
logoпремьер-лига Англия
рейтинги
logoДжанфранко Дзола
logoХуан Мата
logoВиллиан
logoЭден Азар
logoСесар Аспиликуэта
logoТиаго Силва
logoНеманя Матич
logoДиего Коста
logoНголо Канте
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Роналду – лучший игрок «Реала» в XXI веке. Зидан – 2-й, Модрич – 3-й, Рамос – 4-й, Кроос – 5-й, Касильяс – 6-й, Рауль – 9-й, Винисиус – 11-й, Бэйл – 13-й, Беллингем – 25-й (Goal)
1454 ноября, 13:45
Де Брюйне – лучший игрок «Ман Сити» в XXI веке по версии Goal. Агуэро – 2-й, Компани – 4-й, Родри – 7-й, Холанд – 8-й, Туре – 10-й, Стерлинг – 11-й, Фернандиньо – 12-й
431 ноября, 16:10
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