«Реал» хочет подписать Трента зимой из-за неубедительной игры Васкеса и травмы Карвахаля. «Ливерпуль» не намерен продавать защитника
Трент Александер-Арнолд может перейти в «Реал» зимой.
По данным Marca, «Мадрид» хотел подписать защитника «Ливерпуля» свободным агентом следующим летом, но травма Дани Карвахаля и неубедительная игра Лукаса Васкеса привела к желанию осуществить трансфер уже в январе.
«Реал» также пробовал использовать Эдера Милитао на правом фланге на тренировках, но игра бразильца на этой позиции не убедила тренеров. Также «сливочные» не хотят переводить в основу правого защитника Хесуса Фортеа, чтобы не мешать ему развиваться в молодежной команде.
В то же время «Ливерпуль» не намерен продавать Трента зимой.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
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