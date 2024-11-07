«Реал» хочет подписать Трента зимой из-за неубедительной игры Васкеса и травмы Карвахаля. «Ливерпуль» не намерен продавать защитника

Трент Александер-Арнолд может перейти в «Реал» зимой.

По данным Marca, «Мадрид » хотел подписать защитника «Ливерпуля » свободным агентом следующим летом, но травма Дани Карвахаля и неубедительная игра Лукаса Васкеса привела к желанию осуществить трансфер уже в январе.

«Реал» также пробовал использовать Эдера Милитао на правом фланге на тренировках, но игра бразильца на этой позиции не убедила тренеров. Также «сливочные» не хотят переводить в основу правого защитника Хесуса Фортеа, чтобы не мешать ему развиваться в молодежной команде.

В то же время «Ливерпуль» не намерен продавать Трента зимой.