Россия U21 проведет 3 матча в Бразилии. Россияне сыграют с молодежками «Флуминенсе», «Ботафого» и с основой «Сан-Кристована»

Молодежная сборная России проведет три товарищеских матча в Бразилии.

Сборная U21 сыграет с молодежными командами «Флуминенсе », «Ботафого » и с основной командой «Сан-Кристована».

14 ноября пройдет матч с «Флуминенсе» U21, а 16 ноября россияне сыграют с «Ботафого» U23. 18 ноября состоится игра против «Сан-Кристована».