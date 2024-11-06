Россия U21 проведет 3 матча в Бразилии. Россияне сыграют с молодежками «Флуминенсе», «Ботафого» и с основой «Сан-Кристована»
Молодежная сборная России проведет три товарищеских матча в Бразилии.
Сборная U21 сыграет с молодежными командами «Флуминенсе», «Ботафого» и с основной командой «Сан-Кристована».
14 ноября пройдет матч с «Флуминенсе» U21, а 16 ноября россияне сыграют с «Ботафого» U23. 18 ноября состоится игра против «Сан-Кристована».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Молодежка»
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