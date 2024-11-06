Алексей Сутормин: «Спартак» пока остается самым популярным клубом России. Со временем «Зенит» может забрать себе статус народной команды»

Алексей Сутормин назвал самую популярную команду России.

«Раньше «Спартак » точно был самым популярным клубом страны. Сейчас есть люди, которые болеют за команду победителей. Наверное, пока «Спартак» остается самым популярным клубом России. Даже в Первой лиге на «Спартак-2» много людей приходило, когда я там играл.

Со временем «Зенит» может забрать себе статус народной команды, если будет продолжать показывать результат. Это вполне возможно. Сколько им раз еще нужно стать чемпионом? Дело не в чемпионстве, этот статус придет со временем.

Мы все вспоминаем «Спартак» девяностых – через десять лет, возможно, и «Зенит» будут так вспоминать. Да, у них много иностранцев, но кто об этом вспоминать будет?» – сказал полузащитник «Зенита », выступающий за «Ростов » на правах аренды.