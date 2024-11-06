  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алексей Сутормин: «Спартак» пока остается самым популярным клубом России. Со временем «Зенит» может забрать себе статус народной команды»
14

Алексей Сутормин: «Спартак» пока остается самым популярным клубом России. Со временем «Зенит» может забрать себе статус народной команды»

Алексей Сутормин назвал самую популярную команду России.

«Раньше «Спартак» точно был самым популярным клубом страны. Сейчас есть люди, которые болеют за команду победителей. Наверное, пока «Спартак» остается самым популярным клубом России. Даже в Первой лиге на «Спартак-2» много людей приходило, когда я там играл.

Со временем «Зенит» может забрать себе статус народной команды, если будет продолжать показывать результат. Это вполне возможно. Сколько им раз еще нужно стать чемпионом? Дело не в чемпионстве, этот статус придет со временем.

Мы все вспоминаем «Спартак» девяностых – через десять лет, возможно, и «Зенит» будут так вспоминать. Да, у них много иностранцев, но кто об этом вспоминать будет?» – сказал полузащитник «Зенита», выступающий за «Ростов» на правах аренды.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoЗенит
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoАлексей Сутормин
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Лига чемпионов. «ПСЖ» против «Атлетико», «Барселона» в гостях у «Црвены Звезды», «Интер» примет «Арсенал», «Бавария» – «Бенфику», «Шахтер» сыграет с «Янг Бойз»
4113 минут назад
Карпин о сборной России на Евро-2024: «Думаю, мы бы отобрались на турнир и не ударили бы там в грязь лицом»
714 минут назад
Мостовой о желании Дзюбы вернуться в сборную: «Против Брунея можно и меня вызывать. Ради такого искрометного матча я готов возобновить карьеру»
921 минуту назад
«Аль-Хилаль» рассматривает расторжение контракта с Неймаром из-за травм и высокой зарплаты форварда. Это позволит клубу освободить место для другого легионера (UOL)
2830 минут назад
У Тчуамени травма голеностопа. Хавбек «Реала» пропустит месяц
3850 минут назад
Карпин о вызове Дзюбы в сборную: «Зачем? У многих есть цель играть за сборную. Всех вызывать?»
67сегодня, 13:37
Гвардиола на вопрос о работе в сборной Бразилии: «После 1:4 я больше не вариант для них. Стремлюсь вернуть «Сити» на его топ-уровень»
17сегодня, 13:25
Хенесс о Трампе: «Он вел отвратительную избирательную кампанию. Не понимаю, почему такая замечательная страна, как США, мирится с подобным. Я бы не терпел его ни секунды»
128сегодня, 13:14
«ПСЖ» – явный фаворит матча с «Атлетико» за 1.70. Делайте ставку с фрибетом 444
сегодня, 13:00Реклама
Дзюба может провести «прощальный матч» за сборную России («Мутко против»)
55сегодня, 13:00
Ко всем новостям
Последние новости
«Рубин» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 18:30
2сегодня, 05:35
Митрюшкин о пиве: «Не думаю, что одна-две бутылочки могут навредить спортсмену, в Германии это традиция. В Швейцарии говорили, что я не валезанец, раз не пью вино»
14сегодня, 12:40
Йоро вернулся к тренировкам с «МЮ» после травмы плюсневой кости. Купленный за 62+8 млн евро защитник еще не играл за клуб
10сегодня, 11:53
Представитель Батракова о новом контракте хавбека: «Есть договоренность, чтобы поговорить о нем. Никаких цифр, конкретики, предложений нет»
9сегодня, 11:45
Литвинов о потасовке в матче с ЦСКА: «Роша и Бабич жестко сцепились: разъяренные глаза, бесятся друг на друга. Я пытался разнять – это футбол, а не бокс»
29сегодня, 11:25
Погба попытался объяснить стримеру Айшоуспиду, чем Месси лучше Роналду
4сегодня, 10:15Видео
Тренер «Леванте» о наводнении в Испании: «Чиновники не собираются уходить в отставку, хотя меня выгоняют после 2 поражений. Ничтожные люди, это останется на их совести до конца жизни»
3сегодня, 10:14
«Бавария» – «Бенфика». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
3сегодня, 09:55
«Црвена Звезда» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
3сегодня, 09:45
Радимов о ЦСКА – «Спартак»: «Качество минимально отсутствовало. Футбола от ЦСКА не было – разбор игры надо начинать с основ»
16сегодня, 09:36