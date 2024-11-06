Алексей Сутормин: «Спартак» пока остается самым популярным клубом России. Со временем «Зенит» может забрать себе статус народной команды»
Алексей Сутормин назвал самую популярную команду России.
«Раньше «Спартак» точно был самым популярным клубом страны. Сейчас есть люди, которые болеют за команду победителей. Наверное, пока «Спартак» остается самым популярным клубом России. Даже в Первой лиге на «Спартак-2» много людей приходило, когда я там играл.
Со временем «Зенит» может забрать себе статус народной команды, если будет продолжать показывать результат. Это вполне возможно. Сколько им раз еще нужно стать чемпионом? Дело не в чемпионстве, этот статус придет со временем.
Мы все вспоминаем «Спартак» девяностых – через десять лет, возможно, и «Зенит» будут так вспоминать. Да, у них много иностранцев, но кто об этом вспоминать будет?» – сказал полузащитник «Зенита», выступающий за «Ростов» на правах аренды.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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