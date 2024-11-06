Личка о стажировке Мостового: «Если у него есть интерес, он всегда может прийти, никаких проблем»

Марцел Личка высказался о стажировке Александра Мостового.

Ранее стало известно , что экс-футболист сборной России пройдет тренерскую стажировку в «Динамо».

– Какие у вас ожидания от стажировки Мостового?

– Ко мне приходил Ролан [Гусев], попросил за него – если будет возможность прийти и дать стажировку Мостовому в «Динамо».

Если у него есть интерес, он всегда может прийти, никаких проблем. Без каких‑либо проблем, когда он придет, то придет, – сказал главный тренер «Динамо ».