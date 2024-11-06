Селихов о матче с «Ростовом»: «Поражение на моей совести – неудачные действия передали нервозность «Спартаку». Игра ногами была ужасная»

Александр Селихов взял на себя вину за поражение от «Ростова».

«Спартак » уступил со счетом 0:1 в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

– Скажу так: поражение на моей совести. Некоторые мои неудачные действия передали нервозность всей команде. Беру вину за это поражение на себя.

– Что вы имеете в виду под неудачными действиями?

– Игра ногами была ужасная. Много обрезов с моей стороны. Это главная причина.

– Говорил ли тренерский штаб, что вы будете играть весь Кубок?

– Нет, не говорили.

– Довольны ситуацией с игровым временем в команде? Пока вы играете только в этом турнире.

– Я принимаю то, что есть. Это выбор главного тренера.

– Как оцените свое функциональное состояние? Готовы ли выдерживать нагрузку весь сезон?

– Нормально. Да, готов, – сказал вратарь «Спартака» Александр Селихов .