Слот о 4:0 с «Байером»: «Ливерпуль» пошел на риск, в 1-м тайме угрозы нашим воротам не было. Иногда сильный форвард лучше того, кто быстрее»

Арне Слот прокомментировал разгромную победу над «Байером».

«Ливерпуль » победил на «Энфилде» со счетом 4:0 в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Я не знаю, было ли это связано с интенсивностью игры, но мы пошли на больший риск. Они [«Байер »] перегружали центр поля, и мы скорректировали линию полузащиты и пошли на риск, играя один на один по всему полю.

В первом тайме у нас было больше моментов, а соперник не представлял угрозы нашим воротам. Как бы ни были хороши они в Европе, иногда сильный нападающий лучше, чем тот, кто быстрее. Кертис Джонс сделал невероятный пас, а затем кто-то с такой скоростью, как у Лучо (Луиса Диаса – Спортс’’), может его завершить. На мой взгляд, передача была так же хороша, как и гол.

Тренер не заглядывает вперед на ближайшие три месяца – всегда есть только каждая последующая игра. В субботу нам предстоит еще один тяжелый матч с «Астон Виллой».

Вирджила [ван Дейка] иногда критикуют за то, что он не выходит в центр поля. Я бы посоветовал этим людям посмотреть сегодняшний матч, потому что он постоянно был впереди», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в эфире Amazon Prime.