Винисиус заработал и забил пенальти, 3 раза пробил по воротам и получил желтую за жестикуляцию после фола на Мусе в матче с «Миланом»
Винисиус Жуниор забил единственный гол «Реала» в матче с «Миланом».
«Реал» уступил «Милану» (1:3) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Винисиус заработал пенальти в 1-м тайме за фол Эмерсона Рояла и реализовал его.
Также Винисиус трижды пробил по воротам «Милана» – два удара пришлись в створ, но Майк Меньян парировал их. На 71-й минуте бразилец получил желтую карточку за эмоциональную жестикуляцию после своего фола на Юнусе Мусе.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
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