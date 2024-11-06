Винисиус заработал и забил пенальти, 3 раза пробил по воротам и получил желтую за жестикуляцию после фола на Мусе в матче с «Миланом»

Винисиус Жуниор забил единственный гол «Реала» в матче с «Миланом».

«Реал » уступил «Милану » (1:3) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Винисиус заработал пенальти в 1-м тайме за фол Эмерсона Рояла и реализовал его.

Также Винисиус трижды пробил по воротам «Милана» – два удара пришлись в створ, но Майк Меньян парировал их. На 71-й минуте бразилец получил желтую карточку за эмоциональную жестикуляцию после своего фола на Юнусе Мусе .