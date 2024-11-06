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Винисиус заработал и забил пенальти, 3 раза пробил по воротам и получил желтую за жестикуляцию после фола на Мусе в матче с «Миланом»

Винисиус Жуниор забил единственный гол «Реала» в матче с «Миланом».

«Реал» уступил «Милану» (1:3) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Винисиус заработал пенальти в 1-м тайме за фол Эмерсона Рояла и реализовал его.

Также Винисиус трижды пробил по воротам «Милана» – два удара пришлись в створ, но Майк Меньян парировал их. На 71-й минуте бразилец получил желтую карточку за эмоциональную жестикуляцию после своего фола на Юнусе Мусе.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
logoМилан
logoРеал Мадрид
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМайк Меньян
logoВинисиус Жуниор
logoЮнус Муса
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