«Реал» за фол на Винисиусе заработал пенальти в матче с «Миланом» – Эмерсон сбил бразильца после неудачного выноса Тео. Вингер «Мадрида» сам реализовал 11-метровый

«Реал» с пенальти сравнял счет в матче с «Миланом».

Команды играют на «Сантьяго Бернабеу» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

На 21-й минуте главный арбитр матча Славко Винчич назначил пенальти в ворота «Милана » – Эмерсон Роял в подкате сбил Винисиуса Жуниора после неудачного выноса мяча из штрафной Тео Эрнандеса . После проверки ВАР словенский рефери не изменил своего решения.

На 23-й минуте Винисиус реализовал 11-метровый и сравнял счет.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, первый тайм).