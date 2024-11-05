«Реал» за фол на Винисиусе заработал пенальти в матче с «Миланом» – Эмерсон сбил бразильца после неудачного выноса Тео. Вингер «Мадрида» сам реализовал 11-метровый
«Реал» с пенальти сравнял счет в матче с «Миланом».
Команды играют на «Сантьяго Бернабеу» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
На 21-й минуте главный арбитр матча Славко Винчич назначил пенальти в ворота «Милана» – Эмерсон Роял в подкате сбил Винисиуса Жуниора после неудачного выноса мяча из штрафной Тео Эрнандеса. После проверки ВАР словенский рефери не изменил своего решения.
На 23-й минуте Винисиус реализовал 11-метровый и сравнял счет.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, первый тайм).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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