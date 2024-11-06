У Салаха 17 (9+8) очков в 16 матчах за «Ливерпуль» в этом сезоне. Египтянин ассистировал Гакпо в игре с «Байером»
Мохамед Салах оформил 17-е результативное действие в сезоне за «Ливерпуль».
Вингер мерсисайдцев ассистировал Коди Гакпо в матче Лиги чемпионов против «Байера» (2:0, второй тайм).
На счету Салаха 9 голов и 8 результативных передач в 17 матчах текущего сезона за «Ливерпуль» во всех турнирах.
Подробную статистику египтянина можно найти здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости