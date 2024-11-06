У Салаха 17 (9+8) очков в 16 матчах за «Ливерпуль» в этом сезоне. Египтянин ассистировал Гакпо в игре с «Байером»

Мохамед Салах оформил 17-е результативное действие в сезоне за «Ливерпуль».

Вингер мерсисайдцев ассистировал Коди Гакпо в матче Лиги чемпионов против «Байера» (2:0, второй тайм).

На счету Салаха 9 голов и 8 результативных передач в 17 матчах текущего сезона за «Ливерпуль» во всех турнирах.

Подробную статистику египтянина можно найти здесь .