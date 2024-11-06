  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Салаха 17 (9+8) очков в 16 матчах за «Ливерпуль» в этом сезоне. Египтянин ассистировал Гакпо в игре с «Байером»
8

У Салаха 17 (9+8) очков в 16 матчах за «Ливерпуль» в этом сезоне. Египтянин ассистировал Гакпо в игре с «Байером»

Мохамед Салах оформил 17-е результативное действие в сезоне за «Ливерпуль».

Вингер мерсисайдцев ассистировал Коди Гакпо в матче Лиги чемпионов против «Байера» (2:0, второй тайм).

На счету Салаха 9 голов и 8 результативных передач в 17 матчах текущего сезона за «Ливерпуль» во всех турнирах.

Подробную статистику египтянина можно найти здесь.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoБайер
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМохамед Салах
logoКоди Гакпо
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Холанд не забил «Спортингу» с пенальти. Форвард «Ман Сити» пробил в перекладину
1115 минут назад
Гакпо поставил Роналду выше Кройффа и Крооса, но предпочел Месси Криштиану и Винисиусу
639 минут назад
Мората забил «Реалу» после обреза Тчуамени. Фофана перехватил пас на половине поля мадридцев
2556 минут назад
Фанаты «Реала» освистали гимн ЛЧ перед матчем с «Миланом» – вероятно, из-за невручения Винисиусу «Золотого мяча»
47сегодня, 20:48
У Винисиуса 4 гола в 4 матчах ЛЧ. Вингер «Реала» забил «Милану» с пенальти
24сегодня, 20:39
«Реал» за фол на Винисиусе заработал пенальти в матче с «Миланом» – Эмерсон сбил бразильца после неудачного выноса Тео. Вингер «Мадрида» сам реализовал 11-метровый
21сегодня, 20:38
«Реал» пропустил первым в 3-м матче подряд. Все игры – на «Бернабеу»
4сегодня, 20:29
Неймар пропустит минимум 2 недели из-за повреждения бедра. Бразилец отыграл 43 минуты после восстановления от травмы «крестов»
11сегодня, 20:08
Лига чемпионов. «Реал» против «Милана», «Ман Сити» в гостях у «Спортинга», «Ливерпуль» принимает «Байер», «Юве» играет с «Лиллем», ПСВ забил 4 гола «Жироне»
1200сегодня, 20:02Live
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. «Динамо» проиграло «Локо», «Спартак» уступил «Ростову», «Зенит» сыграет с «Ахматом» в среду
351сегодня, 19:41
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» – «Байер». 4:0 – Диас сделал хет-трик, у Салаха два ассиста. Онлайн-трансляция
63 минуты назадLive
«Спортинг» – «Манчестер Сити». 4:1 – Дьокереш сделал хет-трик, забив два гола с пенальти! Онлайн-трансляция
3015 минут назадLive
У Дьокереша хет-трик и ассист в матче с «Сити». У него 27+8 в 21 игре сезона за «Спортинг» и сборную
35 минут назад
Фанаты «Реала» скандировали имя Винисиуса на первых минутах матча с «Миланом». Вингер не получил «Золотой мяч»
85 минут назад
«Болонья» – «Монако». 0:1 – Керер забил на 87-й. Онлайн-трансляция
27 минут назадLive
Личка о стажировке Мостового: «Если у него есть интерес, он всегда может прийти, никаких проблем»
9 минут назад
«Боруссия» Дортмунд – «Штурм». 1:0 – Мален забил на 85-й. Онлайн-трансляция
610 минут назадLive
«Реал» – «Милан». 1:3 – гол Рюдигера на 81-й не засчитан! Онлайн-трансляция
14011 минут назадLive
Гафин о Мостовом: «Александр просил Гусева о стажировке, главный тренер принял это. Будем рады видеть его в «Динамо»
124 минуты назад
«Ювентус» дважды в 1-м тайме забил «Лиллю» из офсайда
227 минут назад