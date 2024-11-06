Холанд не забил «Спортингу» с пенальти. Форвард «Ман Сити» пробил в перекладину

Эрлинг Холанд не реализовал пенальти в матче со «Спортингом».

«Манчестер Сити» играет с португальской командой на выезде в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:3, второй тайм).

На 67-й минуте главный арбитр матча Даниэль Зиберт назначил пенальти в пользу гостей, посмотрев видеоповтор – защитник хозяев Усман Диоманде сыграл рукой в своей штрафной площади.

Холанд не сумел отличиться с 11-метровой отметки – он попал в перекладину.

Норвежец не реализовал пенальти в третий раз за время в «Манчестер Сити » – ранее это случалось в матчах с «Баварией» и «Шеффилд Юнайтед» в 2023 году. На счету Эрлинга 18 голов с точки в составе «горожан».