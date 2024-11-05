Литвинов о незабитом пенальти Барко: «Шамар спросил: «Можно я пробью?» Никакой агрессии, все понимают, что Эсекиэль пенальтист. Не забил – бывает»

Руслан Литвинов высказался о незабитом пенальти «Спартака» в матче с «Ростовом».

Красно-белые уступили «Ростову» со счетом 0:1 в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В концовке 1-го тайма «Спартак» получил право пробить 11-метровый, но голкипер ростовчан Рустам Ятимов отразил удар Эсекиэля Барко с точки.

– Важный момент с незабитым пенальти: там был спор у Николсона и Барко. Был ли до игры назначен пенальтист? Понятное, наверное, что это был Барко, но все-таки был какой-то разговор?

– Я думаю, что у них не то, что спор был. Просто Шамар спросил у него: «Можно я пробью?». Никакой агрессии не было, все понимают, что Барко – исполнитель пенальти и Шамар просто поинтересовался у него.

Не забил – бывает. До этого он очень много забил, – сказал полузащитник «Спартака ».