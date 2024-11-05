  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Литвинов о незабитом пенальти Барко: «Шамар спросил: «Можно я пробью?» Никакой агрессии, все понимают, что Эсекиэль пенальтист. Не забил – бывает»
1

Литвинов о незабитом пенальти Барко: «Шамар спросил: «Можно я пробью?» Никакой агрессии, все понимают, что Эсекиэль пенальтист. Не забил – бывает»

Руслан Литвинов высказался о незабитом пенальти «Спартака» в матче с «Ростовом».

Красно-белые уступили «Ростову» со счетом 0:1 в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В концовке 1-го тайма «Спартак» получил право пробить 11-метровый, но голкипер ростовчан Рустам Ятимов отразил удар Эсекиэля Барко с точки.

– Важный момент с незабитым пенальти: там был спор у Николсона и Барко. Был ли до игры назначен пенальтист? Понятное, наверное, что это был Барко, но все-таки был какой-то разговор?

– Я думаю, что у них не то, что спор был. Просто Шамар спросил у него: «Можно я пробью?». Никакой агрессии не было, все понимают, что Барко – исполнитель пенальти и Шамар просто поинтересовался у него.

Не забил – бывает. До этого он очень много забил, – сказал полузащитник «Спартака».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
logoСпартак
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoЭсекиэль Барко
logoШамар Николсон
logoРуслан Литвинов
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Казарцев после ВАР назначил пенальти в пользу «Спартака» – Мелехин схватил Николсона за футболку в штрафной «Ростова». Барко не забил с точки
26сегодня, 16:25
Егор Титов: «Многие уже раскусили Барко. Знают, что будет мяч передерживать. Пьянич – мастер во всех отношениях! Играет в одно-два касания» 
40сегодня, 03:31
Телеграм «Спартака» об удалении Литвинова с ЦСКА: «Разнимая эпизод, получил акцентированный удар по затылку. За это красная Руслану»
832 ноября, 19:51
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Неймар пропустит минимум 2 недели из-за повреждения бедра. Бразилец отыграл 43 минуты после восстановления от травмы «крестов»
419 минут назад
Лига чемпионов. «Реал» против «Милана», «Ман Сити» в гостях у «Спортинга», «Ливерпуль» принимает «Байер», «Юве» играет с «Лиллем», ПСВ забил 4 гола «Жироне»
29725 минут назадLive
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. «Динамо» проиграло «Локо», «Спартак» уступил «Ростову», «Зенит» сыграет с «Ахматом» в среду
35146 минут назад
«Локомотив» обыграл «Динамо» в 1-м матче 1/4 Кубка – 2:1. У Батракова две голевые
10347 минут назад
Гакпо назвал Винисиуса лучшим игроком мира, Роналду – лучшим завершителем, Крооса – плеймейкером, доверил бы Балотелли решающий пенальти. Коди «хотел стать Месси» в детстве
31сегодня, 19:26
Хавбек «Црвены Звезды» Максимович о Ямале: «Выйду на поле, чтобы показать, что я лучше. Счастлив играть против такой великой команды, как «Барса»
5сегодня, 19:16
Карпин о судействе со «Спартаком»: «Меня дисквалифицируют на 5 или 10 лет, если начну говорить. Или пожизненно»
38сегодня, 19:03
Батраков отдал два ассиста в игре с «Динамо». У хавбека «Локо» результативные действия в 3-м матче подряд
14сегодня, 18:58
Литвинов об удалении с ЦСКА: «Когда брата бьют, лезешь помочь. 100 раз пересмотрел эпизод – с моей стороны не было агрессии, я защищал Бабича»
46сегодня, 18:49
Станкович о 0:1 от «Ростова»: «В первом тайме «Спартак» доминировал, но все решили пенальти. Игрой я доволен, результатом – нет. Будет ответный матч, все возможно»
18сегодня, 18:48
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал» – «Милан». 0:1 – Тиав открыл сче. Онлайн-трансляция
2913 минут назадLive
Хейлунд о 39-летнем Амориме в «МЮ»: «Даже хорошо, что он молодой. У него есть представление о новом, современном футболе»
1 минуту назад
У Пулишича 5 (2+3) очков в 4 матчах ЛЧ. Вингер «Милана» ассистировал Тиаву в игре с «Реалом»
26 минут назад
У Фодена 3+1 в 4 матчах ЛЧ. Хавбек «Сити» забивает в 3 играх турнира подряд
110 минут назад
«Локомотив» обыграл «Динамо» впервые за 4 матча. Было 2 поражения и ничья
412 минут назад
«Спортинг» – «Манчестер Сити». 0:1 – Фоден забил на 5-й минуте, Дьокереш и Холанд играют. Онлайн-трансляция
522 минуты назадLive
«Боруссия» Дортмунд – «Штурм». Гиттенс и Гирасси в основе. Онлайн-трансляция
124 минуты назадLive
«Болонья» – «Монако». Головин в старте. Онлайн-трансляция
225 минут назадLive
«Ливерпуль» – «Байер». Салах, Диас, Гакпо, Виртц и Бонифасе в старте. Онлайн-трансляция
326 минут назадLive
«Лилль» – «Ювентус». Дэвид, Йылдыз, Консейсау и Влахович в основе. Онлайн-трансляция
1526 минут назадLive