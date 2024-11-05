«Партнеры Леау должны избавить его от оборонительной работы. Когда я видел Дель Пьеро в защите, говорил ему: «Вали отсюда!» Экс-хавбек «Юве» Марокки о вингере «Милана»

Джанкарло Марокки заявил, что Рафаэла Леау нужно освободить от работы в обороне.

Португальский вингер не выходил в старте «Милана » в трех матчах подряд. Последний раз он забивал за клуб 31 августа.

«Партнеры по команде должны поддерживать его, потому что есть вещи, которые директора не могут сделать, например, зайти в раздевалку и пытаться управлять ею.

Тео и опорный полузащитник должны избавить Леау от необходимости следовать за фулбеком соперника, чтобы он мог оставаться впереди. Спросите у Дель Пьеро: когда я видел его в защите, я говорил ему: «Вали отсюда!» – сказал бывший полузащитник «Ювентуса ».