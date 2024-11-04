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Минута молчания в память о жертвах наводнений в Испании пройдет перед матчами еврокубков на этой неделе

Матчи еврокубков на этой неделе начнутся с минуты молчания.

УЕФА принял решение почтить память жертв наводнения в Испании перед встречами международных клубных турниров. 

«На этой неделе УЕФА проведет минуту молчания на всех матчах клубных соревнований в память о жертвах смертоносных наводнений в Валенсии и всех тех, кто пострадал в регионе и за его пределами», – говорится в сообщении союза. 

В конце октября сильные ливни прошли на востоке и юге Испании. В результате наводнений погибло более 200 человек. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер УЕФА
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