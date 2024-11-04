Денисов о ЦСКА и «Спартаке»: «Хотите драться – идите в другое место. Не знаю, как назвать это – задираться, бить исподтишка. Рад, что мы ответили результатом»

Даниил Денисов высказался о потасовке в матче ЦСКА и «Спартака».

Красно-белые обыграли армейцев (2:0) в 14-м туре Мир РПЛ . Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

Во втором тайме между игроками команд завязалась потасовка , из-за которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов.

– Что вам помогло не участвовать в таких драках, какая была во втором тайме? Понимание, что будет удаление, а потом дисквал?

– Я старался всех разнять.

Почему я не лез с кулаками? Драться нужно не здесь, не на поле. Хотите драться – идите в другое место.

Люди, которые умеют хорошо драться, чаще всего это свое умение не используют. Заниматься этим на поле….

Даже не знаю, как назвать это – задираться, бить исподтишка… Это можно, но очень рад, что на все это мы ответили результатом, – сказал защитник «Спартака » Даниил Денисов .