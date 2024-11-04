Слот о спаде у Салаха из-за возраста: «Нет причин думать об этом, Мо в очень хорошей форме. Сколько лет Роналду? Месси по-прежнему невероятен»
Арне Слот не думает, что Мохамеда Салаха ждет спад в ближайшем будущем.
Главный тренер «Ливерпуля» поделился мыслями о том, сможет ли 32-летний вингер поддерживать прежний уровень.
«На данный момент нет причин думать, что его ждет спад. Глядя на его статистику и на его игру, об этом точно говорить не приходится. Я не знаю, как сказать это по-английски, но я не могу сказать, что будет в будущем.
Сколько сейчас лет Криштиану Роналду? Месси по-прежнему невероятен [в свои 37]. Но есть и такие игроки, как я, которые в 33 года уже не были так хороши, но не сказать, что я был очень хорош и в 26. Я не знаю, что случится в будущем, но я точно знаю, что Мо находится в очень хорошей форме», – сказал Слот.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Guardian
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