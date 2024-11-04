Слот о спаде у Салаха из-за возраста: «Нет причин думать об этом, Мо в очень хорошей форме. Сколько лет Роналду? Месси по-прежнему невероятен»

Арне Слот не думает, что Мохамеда Салаха ждет спад в ближайшем будущем.

Главный тренер «Ливерпуля » поделился мыслями о том, сможет ли 32-летний вингер поддерживать прежний уровень.

«На данный момент нет причин думать, что его ждет спад. Глядя на его статистику и на его игру, об этом точно говорить не приходится. Я не знаю, как сказать это по-английски, но я не могу сказать, что будет в будущем.

Сколько сейчас лет Криштиану Роналду ? Месси по-прежнему невероятен [в свои 37]. Но есть и такие игроки, как я, которые в 33 года уже не были так хороши, но не сказать, что я был очень хорош и в 26. Я не знаю, что случится в будущем, но я точно знаю, что Мо находится в очень хорошей форме», – сказал Слот .