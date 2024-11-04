Мората о соцсетях: «Родри будет более спокойным, в отличие от тех, у кого они есть. Это похоже на фондовый рынок: в один день дела идут очень хорошо, в другой – очень плохо»
Альваро Мората высказался о влиянии социальных сетей на футболистов.
Испанец поделился мнением о том, что полузащитник «Манчестер Сити» Родри не ведет социальные сети.
«Он определенно будет более спокойным, чем те, у кого социальные сети есть.
Платформы социальных сетей похожи на фондовый рынок. В один день дела идут очень хорошо, в другой – очень плохо.
Это зависит от результатов и настроения людей, которые следят за вами.
Когда у вас есть социальные сети, нужно понимать, что люди могут написать вам что угодно, не показывая своего лица», – сказал нападающий «Милана» Альваро Мората.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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