Властимил Петржела: «Российские клубы теряют деньги и престиж, не играя в ЛЧ и ЛЕ. А еврокубки ничего не теряют без них»

Властимил Петржела считает, что еврокубки ничего не теряют без российских команд.

«Российские клубы теряют деньги и престиж, не играя в Лиге чемпионов и Лиге Европы . А еврокубки ничего не теряют без российских клубов.

Может, только нарушается объединяющая идея футбола, но сейчас таковы реалии – ничего с этим не поделаешь», – сказал бывший тренер «Зенита».