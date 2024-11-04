Властимил Петржела: «Российские клубы теряют деньги и престиж, не играя в ЛЧ и ЛЕ. А еврокубки ничего не теряют без них»
Властимил Петржела считает, что еврокубки ничего не теряют без российских команд.
«Российские клубы теряют деньги и престиж, не играя в Лиге чемпионов и Лиге Европы. А еврокубки ничего не теряют без российских клубов.
Может, только нарушается объединяющая идея футбола, но сейчас таковы реалии – ничего с этим не поделаешь», – сказал бывший тренер «Зенита».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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