Рамазан Гаджимурадов: «Когда находишь недорогую квартиру в Москве, постоянно говорят: «Нерусским не сдаем». Где-то даже с пониманием относился. Просто неправильно грести под одну гребенку»
Рамазан Гаджимурадов рассказал о проблемах при аренде квартиры в Москве.
«Когда ты находишь недорогую квартиру в Москве, вроде бабушкинских, то в таких тебе постоянно говорят: «Нерусским не сдаем».
Как только ты снимаешь квартиру чуть дороже, но с хорошим ремонтом, то там не смотрят на тебя, русский ты или нет. Были случаи, что не выдавали кредитную карту.
Сильно ли это цепляло? Да нет, где-то даже с пониманием относился. Скажем так, наши земляки набирали кредитов и уезжали к себе и не платили. Может быть, и в московских квартирах дебоширили.
Просто мне кажется, неправильно всех грести под одну гребенку», – сказал вингер «СКА Хабаровск».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Metaratings
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