Рамазан Гаджимурадов: «Когда находишь недорогую квартиру в Москве, постоянно говорят: «Нерусским не сдаем». Где-то даже с пониманием относился. Просто неправильно грести под одну гребенку»

Рамазан Гаджимурадов рассказал о проблемах при аренде квартиры в Москве.

«Когда ты находишь недорогую квартиру в Москве, вроде бабушкинских, то в таких тебе постоянно говорят: «Нерусским не сдаем».

Как только ты снимаешь квартиру чуть дороже, но с хорошим ремонтом, то там не смотрят на тебя, русский ты или нет. Были случаи, что не выдавали кредитную карту.

Сильно ли это цепляло? Да нет, где-то даже с пониманием относился. Скажем так, наши земляки набирали кредитов и уезжали к себе и не платили. Может быть, и в московских квартирах дебоширили.

Просто мне кажется, неправильно всех грести под одну гребенку», – сказал вингер «СКА Хабаровск ».