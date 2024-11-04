  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рамазан Гаджимурадов: «Когда находишь недорогую квартиру в Москве, постоянно говорят: «Нерусским не сдаем». Где-то даже с пониманием относился. Просто неправильно грести под одну гребенку»
7

Рамазан Гаджимурадов: «Когда находишь недорогую квартиру в Москве, постоянно говорят: «Нерусским не сдаем». Где-то даже с пониманием относился. Просто неправильно грести под одну гребенку»

Рамазан Гаджимурадов рассказал о проблемах при аренде квартиры в Москве.

«Когда ты находишь недорогую квартиру в Москве, вроде бабушкинских, то в таких тебе постоянно говорят: «Нерусским не сдаем».

Как только ты снимаешь квартиру чуть дороже, но с хорошим ремонтом, то там не смотрят на тебя, русский ты или нет. Были случаи, что не выдавали кредитную карту.

Сильно ли это цепляло? Да нет, где-то даже с пониманием относился. Скажем так, наши земляки набирали кредитов и уезжали к себе и не платили. Может быть, и в московских квартирах дебоширили.

Просто мне кажется, неправильно всех грести под одну гребенку», – сказал вингер «СКА Хабаровск».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Metaratings
logoПервая лига
logoСКА Хабаровск
logoРамазан Гаджимурадов
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Пеп Гвардиола: «Сити» проведет почти 70 матчей, если дойдет до поздних стадий КЧМ. Как в НБА, но там пауза 4 месяца, а у нас – 3 недели. Такова реальность»
322 минуты назад
Вингер «Порту» Пепе остановил атаку из-за травмы опекуна. Фанаты аплодировали ему, футболисты «Эшторила» поблагодарили
1633 минуты назадФото
Сына Симеоне обвинили в том, что он называл соперника «черным дерьмом» и «обезьяной» во время матча 3-й лиги Испании. Джанлука отрицает: «Никогда не позволял себе расизм в адрес кого-либо»
1134 минуты назад
«МЮ» забил 9 голов после 10 туров АПЛ. Это худший результат клуба с сезона-1973/74 – тогда вылетели
1349 минут назад
Шалимов о драке в дерби: «Литвинов начал эту заваруху, когда стал хватать Рошу за лицо. Карасев на ВАР грамотно все рассмотрел»
52сегодня, 09:39
Эду покинет пост спортивного директора «Арсенала» из-за «изменений в иерархии» руководства клуба (Daily Mail)
16сегодня, 09:32
«Факел» выразил претензии судье Егорову по 10 моментам матча с «Химками»: «Вынуждены возродить рубрику «Огнеопасный арбитраж». Делайте выводы»
29сегодня, 09:29Фото
Игроки «Реала» недовольны недостаточными усилиями Мбаппе в обороне. Тренеры тоже хотят от Килиана большей вовлеченности (Relevo)
97сегодня, 09:04
«Спартак» не обращался в КДК для отмены красной Литвинова в дерби с ЦСКА
11сегодня, 09:03
🚨Спортс’’ ищет автора вирального контента
сегодня, 09:00Вакансия
Ко всем новостям
Последние новости
Невилл об «Арсенале»: «Все еще считаю, что они выиграют титул. Они будут смотреть на «Ливерпуль» и «Сити» и думать, что они не такие, как 3-4 года назад. Это большой шанс»
5 минут назад
Футболист-любитель погиб от удара молнии во время матча в Перу. У него был металлический браслет
110 минут назад
Кафанов о травме Латышонка: «Евгений выбыл на три недели. В ноябрьском сборе он не поучаствует, скорее всего»
111 минут назад
Москалев назначен на матч «Динамо» – «Локомотив» в Кубке. Казарцев обслужит «Спартак» – «Ростов», Кукуляк – игру «Зенита» с «Ахматом»
21 минуту назад
Каманцев о деле Безбородова: «Он направил нам объяснения по этой ситуации. Относимся максимально серьезно, решение может повлиять на назначение и заработок арбитра»
244 минуты назад
Эссьен получил тренерскую лицензию УЕФА. Экс-игрок «Челси» входит в штаб «Нордшелланда»
253 минуты назад
КДК рассмотрит слова Лички: «Вообще ######. Катастрофа» после матча с «Ростовом». Тренер «Динамо» приглашен на заседание
559 минут назад
«Ахмат» установил клубный антирекорд по пропущенным голам после 14 туров – 27
4сегодня, 09:25
«Россия не нужна в Азиатской конфедерации. Сборную пустят обратно в Европу, надеюсь». Защитник «Рубина» Ашурматов о переходе в Азию
5сегодня, 09:14
«Надеюсь, что действия Евгеньева – следствие его невысокого уровня, а не что-то другое». Радимов об ошибках защитника «Крыльев» в матче с «Акроном»
13сегодня, 09:13