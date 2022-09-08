«Спартак» хочет арендовать правого вингера Гаджимурадова у «Урала» с правом выкупа

хочет арендовать хавбека .

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Спартак» хочет взять Гаджимурадова в аренду с правом выкупа. Сделке может помешать отсутствие времени. Есть риск, что для оформления не хватит времени, так как окно закрывается сегодня», – сообщил источник.

24-летний футболист играет на позиции правого вингера. На его счету пять матчей за сборную России U20.

В этом сезоне Гаджимурадов принял участие в 8 матчах «Урала» и не отметился результативными действиями. Также он получил 3 желтые карточки. Статистику игрока можно изучить здесь.