11-я победа «Краснодара» – 4:0! Рекорд ЦСКА Слуцкого в опасности
Не отдают лидерство.
Привыкаем к лидирующему в РПЛ «Краснодару»: уже пять туров держится на первом месте. Победная серия по-прежнему в силе – в 14-м туре разгромил «Оренбург» (4:0).
Сперцян забил со штрафного. Кордоба догнал Батракова в гонке бомбардиров
В первом тайме было не так уж и легко. Команде Мурада Мусаев помог стандарт: Эдуард Сперцян навесил в штрафную, Витор Тормена скинул на дальнюю – Кевину Ленини осталось лишь подправить мяч в сетку. Он теперь ключевой опорник южан, хотя в прошлом сезоне плотно сидел в запасе. За пару недель Ленини забил «Спартаку» (3:0) и теперь «Оренбургу».
Южане лидируют в РПЛ по голам с угловых – уже шестой. Идут на прошлогодний рекорд «Локомотива» (12), подсказывает Opta.
«Краснодару» еще повезло: перед угловым Сперцяна почти наверняка был офсайд у Джона Кордобы – но главный арбитр Иван Абросимов не свистнул, а ВАР уже не мог отменить гол Ленини и отмотать все назад.
А вот спорный офсайд Джимми Марина зафиксировали – ответная атака «Краснодара» привела к результативному угловому.
Но дальше судья не влиял, «Краснодар» выиграл заслуженно.
На 73-й минуте добавил второй – тут все красиво и без вопросов к судьям. Разыграли идеальную комбинацию на троих в штрафной «Оренбурга»: Сперцян, Баши и Козлов расчертили голевой треугольник – Данила впервые забил за «Краснодар» в РПЛ.
Ближе к концу «Оренбург» совсем расклеился: Сперцян положил прямым ударом со штрафного, а Кордоба качнул Переса и закатил в нижний. Колумбиец догнал Алексея Батракова в снайперской гонке: у них по восемь голов. Еще Кордоба первым в истории забил 20 мячей в РПЛ на стадионе «Краснодар».
«Оренбург» явно не заслужил 0:4. Нанесли 21 удар (против 18 у «Краснодара»), было две штанги. Но с результатами у Владимира Слишковича так себе: ничья и два поражения в РПЛ, рухнули на последнее место.
«Краснодару» осталось выиграть 2 матча, чтобы повторить рекордную серию ЦСКА-2014
Команда Мурада Мусаева приближается к невероятной ачивке.
● Безумная серия «Краснодара» живет – уже 11 побед кряду! Южане – в истории чемпионатов России: дольше побеждал только ЦСКА – в 1998-м (12 побед) и 2014-м (13). Для повторения рекорда нужно обыгрывать «Рубин» и «Химки». Чтобы превзойти команду Леонида Слуцкого, требуется победа над «Спартаком» 1 декабря.
● «Краснодар» – единственная команда РПЛ без поражений. В прошлом сезоне с Владимиром Ивичем держали ноль 12 матчей, но проиграли 13-й. Теперь не уступают 14 туров. От «Зенита» все те же +3.
● Первый круг без поражений – следующая цель «Краснодара». С момента перехода на «осень-весну» это удавалось только «Зениту» в сезоне-2022/23 (проиграли в 16-м туре).
«Краснодар» точно выиграл первый круг. Даже если проиграет следующий матч «Рубину», а «Зенит» выиграет у «Ахмата», южане сохранят лидерство по очным встречам.
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
И удивительно, все разговоры про критическое падение уровня и мега-доминации Зенита остались, как обычно это бывает, просто разговорами. И даже появились интересные молодые игроки типа Батракова, Козлова, Кисляка, Окишора, Лепского, Москвичева, Салтыкова и тд. Уверен, в следующем сезоне будут ещё открытия, тк че бы не кукарекали, но системы клубов работают, поля строятся, инфраструктура много где обновлена (построили неплохой запасной стадион "Факелу", увеличили "Оренбург", достраивается стадион "Алании" и в конце следующего года будет новый стадион у "Торпедо", что уже не вызывает никаких сомнений), а таланты у нас всегда были.
Единственная РЕАЛЬНАЯ проблема РПЛ и российского футбола это - ФАН АЙДИ.
Уберите это недоразумение, пожалуйста. Это никому не надо. Это мешает посещаемости и зрелищности матчей.