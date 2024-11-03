9:0 – так «Краснодар» уничтожает соперников в домашних концовках. Идеальная работа Мусаева?

«Краснодар» выиграл одиннадцатый матч подряд в РПЛ и продолжает свой идеальный путь в чемпионате. Разгром «Оренбурга» был предсказуем, только подтвердил несколько интересных трендов. В частности, на самое опасное время для соперников «быков» в нынешнем сезоне – это концовки на южном стадионе.

9:0 – страдали все, но было одно исключение

«Краснодар» снова забил в последние пятнадцать минут на домашней арене. Команда Мусаева оформила два мяча усилиями Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобы. Теперь на отрезке с 76-й минуты и до финального свистка у «быков» разница мячей 9:0 именно дома.

Такой показатель – редкостная аномалия даже для топ-клубов. Например, «Спартак» дома вообще не забил ни одного гола в домашних концовках, а «Зенит» оформил лишь один мяч, средне идут дела у «Динамо» (3:1), «Локомотива» (2:1) и ЦСКА (2:2), хотя вроде бы все лидеры имеют ресурс для усиления со скамейки.

Легко допустить мысль, что «Краснодар» только добивает измученных соперников на радость зрителям, но это и близко не так. Хозяева в концовке вырвали по три очка у ЦСКА и «Зенита», также отыгрались и забили решающий мяч в ворота «Пари НН». Именно развлечение с аутсайдерами – как раз примеры игр против «Химок» и «Оренбурга».

Единственный устоявший герой – махачкалинское «Динамо». Тогда матч закончился со счетом 0:0.

Еще один важный момент – в концовках у «Краснодара» забивают все: лидеры отличались в матче с «Оренбургом», до этого тащили далеко не звездный Мозес Кобнан, центральный защитник Витор Тормена, в магическое время забивал даже Федор Смолов.

То есть здесь, с одной стороны, есть удачные попадания от Мурада Мусаева, с другой – футболисты стартового состава сохраняют мотивацию на концовку.

Как такие подвиги «быков» оцениваются букмекерами?

Расклад на победы в концовках – совсем не очевидная история. Если брать именно отрезок с 76-й минуты до финального свистка, то коэффициент даже на явного фаворита редко опускается ниже 2.00. Например, против «Оренбурга» на «быков» давали крепкие 2.50. А против сопоставимых оппонентов это уже котировки на уровне 4.00.

Следующий домашний матч «Краснодара» дома в РПЛ – против «Спартака». Красно-белые в гостях после 76-й минуты пропустили только один мяч. Угроза идеальной серии?

Ставочная вики Спортса

Фото: РИА Новости /Виталий Тимкив