Кака о Морате в «Милане»: «Позвонил мне, потому что хотел 22-й номер. В итоге выбрал другой, но это красивый жест. Капитан чемпионской Испании может очень много дать команде»
Кака рассказал о звонке Альваро Мораты после трансфера испанца в «Милан».
«Я очень рад, что Мората перешел в «Милан», капитан чемпионской [сборной] Испании может очень много дать команде.
Он позвонил мне, потому что хотел 22-й номер. Я сказал ему, что футболка принадлежит не мне, а всем. В конце концов он выбрал другой номер (7-й – Спортс’‘), но позвонить мне по этому поводу было очень красивым жестом уважения.
Я желаю ему и «Милану» всего наилучшего», – сказал бывший игрок «россонери».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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