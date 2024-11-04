Кака о Морате в «Милане»: «Позвонил мне, потому что хотел 22-й номер. В итоге выбрал другой, но это красивый жест. Капитан чемпионской Испании может очень много дать команде»

Кака рассказал о звонке Альваро Мораты после трансфера испанца в «Милан».

«Я очень рад, что Мората перешел в «Милан», капитан чемпионской [сборной] Испании может очень много дать команде.

Он позвонил мне, потому что хотел 22-й номер. Я сказал ему, что футболка принадлежит не мне, а всем. В конце концов он выбрал другой номер (7-й – Спортс’‘), но позвонить мне по этому поводу было очень красивым жестом уважения.

Я желаю ему и «Милану» всего наилучшего», – сказал бывший игрок «россонери».