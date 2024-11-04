Мората об Испании на Евро: «Читал, что победа невозможна, а я недостаточно хорош для капитанства. Мы выиграли благодаря командному духу – лишь после этого все поняли, как хороши испанские игроки»

Альваро Мората считает, что сборную Испании недооценивали до победы на Евро-2024.

«Мне приходилось читать, что я недостаточно хорош, чтобы быть капитаном, что мы не были хорошей командой, что победа на Евро невозможна. Это не было местью, потому что, в конце концов, мне не нужно никому ничего доказывать, но это было здорово.

Появятся документальные фильмы и материалы [о Евро], и люди смогут увидеть то, чего мы добились. Англия и Франция – одни из лучших команд, но я думаю, что мы стали лучшими благодаря командному духу. Думаю, что именно по этой причине мы победили.

Перед турниром я дал интервью испанскому изданию. Я немного разозлился, потому что мне сказали: «В Испании нет игрока мирового класса. У них нет звезды». Я ответил: «Для меня Мерино , Фабиан [Руис ], Ольмо – звезды. Все они». Эти игроки были лучшими на Евро. Они помогли нам победить.

С этого момента все изменилось. Этих ребят не ценили в Испании. Жаль, что только после победы на Евро все поняли, насколько хороши испанские игроки», – сказал нападающий «Милана » и сборной Испании.