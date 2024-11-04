Мората об Испании на Евро: «Читал, что победа невозможна, а я недостаточно хорош для капитанства. Мы выиграли благодаря командному духу – лишь после этого все поняли, как хороши испанские игроки»
«Мне приходилось читать, что я недостаточно хорош, чтобы быть капитаном, что мы не были хорошей командой, что победа на Евро невозможна. Это не было местью, потому что, в конце концов, мне не нужно никому ничего доказывать, но это было здорово.
Появятся документальные фильмы и материалы [о Евро], и люди смогут увидеть то, чего мы добились. Англия и Франция – одни из лучших команд, но я думаю, что мы стали лучшими благодаря командному духу. Думаю, что именно по этой причине мы победили.
Перед турниром я дал интервью испанскому изданию. Я немного разозлился, потому что мне сказали: «В Испании нет игрока мирового класса. У них нет звезды». Я ответил: «Для меня Мерино, Фабиан [Руис], Ольмо – звезды. Все они». Эти игроки были лучшими на Евро. Они помогли нам победить.
С этого момента все изменилось. Этих ребят не ценили в Испании. Жаль, что только после победы на Евро все поняли, насколько хороши испанские игроки», – сказал нападающий «Милана» и сборной Испании.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий