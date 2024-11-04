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Невилл об «Арсенале»: «Все еще считаю, что они выиграют титул. Они будут смотреть на «Ливерпуль» и «Сити» и думать, что они не такие, как 3-4 года назад. Это большой шанс»

Гари Невилл считает, что у «Арсенала» остаются большие шансы на титул в АПЛ.

В 10-м туре лондонцы проиграли «Ньюкаслу» (0:1) и сейчас занимают 5-е место в турнирной таблице АПЛ.

«Послушайте, я не сижу здесь сейчас, думая, что «Арсенал» выбыл из чемпионата, что это их откат.

Это может быть наивно, возможно, я буду сидеть здесь через 3 месяца и говорить, что я был совершенно неправ, но, может быть это то, что нужно этой команде, чтобы сделать мощный рывок и выиграть чемпионат. Потому что они будут смотреть на «Ливерпуль» и «Сити» и думать, что они не совсем идеальны, они не такие, какими были три или четыре года назад. Это большой шанс. [Они должны сказать себе]:«Что мы делаем? Просыпаемся».

К «Арсеналу» в данный момент много вопросов, но я не исключаю, что они выиграют титул. Я все еще считаю, что они выиграют его. И может быть это то, что им нужно, чтобы это сделать», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» в своем подкасте на Sky Sports.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football London
logoГари Невилл
logoЛиверпуль
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
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