Ого, в АПЛ в один день проиграли «Ман Сити» и «Арсенал» – на это было не больше 3% вероятности

А «Ливерпуль» спасся – всего за 22%.

В десятом туре АПЛ две громкие осечки – «Арсенал» и «Ман Сити» уступили в гостевых матчах. «Ливерпуль» чуть не присоединился – но вовремя справился и одержал волевую победу.

Сразу две сенсации за тур, которых не ждали

Что случилось в Ньюкасле и Борнмуте:

● Тур открывался матчем «Ньюкасл» – «Арсенал», где победу хозяев оценивали в 22% вероятности (4.50), а гостей – в 57% (1.74). На 12-й минуте единственный гол забил Александер Исак, отлично сыграв головой в чужой штрафной. «Арсенал» ничем не ответил – 1:0 и осталось.

● Игра «Борнмут» – «Ман Сити» прошла в тот же день: победа хозяев котировалась в 14% (сразу 7.00), гостей – в 70% (всего 1.43). «Сити» захлестнули травмы , но на игре с «Борнмутом» помимо давно травмированных Оскара Боба и Родри не было только Джека Грилиша.

На девятой минуте Энтойн Семеньо замкнул прострел Милоша Керкеза, во втором тайме то же самое с передачей венгра сделал Эванилсон. «Сити» хватило только на один гол: впервые ударил в створ на 79-й минуте, забил еще через три – Йошко Гвардиол после углового точно пробил головой. Но 2:1 выиграл «Борнмут».

Экспресс из побед «Ньюкасла» и «Борнмута» – это всего 3% вероятности, его коэффициент составил бы крупные 31.50. А вариант непроигрышей «Ньюкасла» и «Борнмута» оценивался бы в 18% – с коэффициентом 5.67.

Победы «Арсенал» и «Сити» шли за 1.21 и 1.11. Даже в экспрессе это сразу 75% и всего 1.34. Вот так – 3% прошло, а 75% – нет.

«Ливерпуль» чуть не присоединился, но вовремя спасся

У «Ливерпуля», принимавшего «Брайтон», тоже были проблемы – на 14-й минуте забил Ферди Кадыоглу, и хозяева более 50 минут не могли отыграться. К 68-й победу «Ливерпуля» оценивали всего в 22% (дошло до 4.50): оставалось не так много времени при счете 0:1.

Но дальше всего за три минуты все перевернулось. Коди Гакпо так навесил, что мяч нырнул в сетку, никого не задев, а затем Мохамед Салах в контратаке убрал защитника и красиво пробил в дальнюю девятку.

«Ливерпуль» довел матч до победы 2:1, сыграли его 70% на такой исход (1.43), а не 14% у «Брайтона» (7.00).

А если бы помимо «Арсенала» и «Сити» проиграл еще и «Ливерпуль», то экспресс на победу «Ньюкасла», «Борнмута» и «Брайтона» составил бы аж 220.50, то есть вероятность такого исхода точно была бы не выше 0,45%. И ведь 55 минут такой исход вполне был реален – пока «Ливерпуль» уступал «Брайтону».

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Вот так пока выглядит топ-5 в АПЛ:

Арне Слот – первый тренер в истории «Ливерпуля», выигравший восемь матчей в стартовых для себя десяти турах. Потому и команда сейчас лидирует, плюс уже на восемь очков опережает «Арсенал». С «Сити» разница еще не настолько серьезна.

В следующем туре – непростые задачи у трех команд: «Сити» поедет в гости к «Брайтону», «Арсенал» – к набравшему ход «Челси», а «Ливерпуль» примет «Астон Виллу». А еще у каждого из них матчи в Лиге чемпионов на неделе: «Ливерпуль» сыграет с «Байером», «Сити» – со «Спортингом», «Арсенал» – с «Интером».

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Фото: IMAGO/Graham Hunt/Global Look Press ; Gettyimages /Stu Forster, Jan Kruger