«Сити» впервые проиграл в этом сезоне АПЛ – «Борнмуту». В лиге не осталось команд без поражений

«Манчестер Сити» впервые проиграл в текущем сезоне АПЛ.

Команда Пепа Гвардиолы на выезде уступила «Борнмуту» (1:2) в 10-м туре.

Это первое поражение «Манчестер Сити» в текущем розыгрыше чемпионата Англии.

До этого матча «горожане» были единственной командой без поражений в турнире.

«Сити» теперь идет на 2-м месте в турнирной таблице АПЛ с 23 очками. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» – 2 балла.