«Сити» впервые проиграл в этом сезоне АПЛ – «Борнмуту». В лиге не осталось команд без поражений
«Манчестер Сити» впервые проиграл в текущем сезоне АПЛ.
Команда Пепа Гвардиолы на выезде уступила «Борнмуту» (1:2) в 10-м туре.
Это первое поражение «Манчестер Сити» в текущем розыгрыше чемпионата Англии.
До этого матча «горожане» были единственной командой без поражений в турнире.
«Сити» теперь идет на 2-м месте в турнирной таблице АПЛ с 23 очками. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» – 2 балла.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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