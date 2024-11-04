Эссьен получил тренерскую лицензию УЕФА. Экс-игрок «Челси» входит в штаб «Нордшелланда»
Майкл Эссьен завершил обучение на тренера.
Экс-игрок «Лиона», «Челси» и сборной Ганы получил тренерскую лицензию УЕФА, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
Эссьен выступал за «Челси» с 2005 по 2014 год, выиграв с лондонским клубом Лигу чемпионов и два титула АПЛ. С 2020 года Эссьен входит в тренерский штаб датского «Нордшелланда».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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