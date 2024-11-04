Эссьен получил тренерскую лицензию УЕФА. Экс-игрок «Челси» входит в штаб «Нордшелланда»

Майкл Эссьен завершил обучение на тренера.

Экс-игрок «Лиона », «Челси» и сборной Ганы получил тренерскую лицензию УЕФА , сообщил инсайдер Фабрицио Романо .

Эссьен выступал за «Челси » с 2005 по 2014 год, выиграв с лондонским клубом Лигу чемпионов и два титула АПЛ . С 2020 года Эссьен входит в тренерский штаб датского «Нордшелланда».