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Каннаваро может возглавить «Депортиво»

«Депортиво» рассматривает приглашение Фабио Каннаваро на пост главного тренера.

По информации Relevo, испанский клуб заинтересован в назначении 51-летнего специалиста. Предположительно, первый контакт между сторонами состоялся на прошлой неделе.

В конце октября клуб покинул испанский тренер Иманоль Идьякес. На данный момент «Депортиво» занимает 17-е место в таблице Сегунды с 13 очками, набранными в 13 турах.

Напомним, ранее Каннаваро тренировал «Удинезе», которому в прошлом сезоне удалось остаться в Серии А после победы над «Фрозиноне» (1:0) в последнем туре.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoУдинезе
logoДепортиво
logoФабио Каннаваро
logoсерия А Италия
возможные трансферы
logoД2 Испания
Иманоль Идьякес
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