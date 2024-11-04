Каннаваро может возглавить «Депортиво»
«Депортиво» рассматривает приглашение Фабио Каннаваро на пост главного тренера.
По информации Relevo, испанский клуб заинтересован в назначении 51-летнего специалиста. Предположительно, первый контакт между сторонами состоялся на прошлой неделе.
В конце октября клуб покинул испанский тренер Иманоль Идьякес. На данный момент «Депортиво» занимает 17-е место в таблице Сегунды с 13 очками, набранными в 13 турах.
Напомним, ранее Каннаваро тренировал «Удинезе», которому в прошлом сезоне удалось остаться в Серии А после победы над «Фрозиноне» (1:0) в последнем туре.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости