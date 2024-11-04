Каннаваро может возглавить «Депортиво»

«Депортиво» рассматривает приглашение Фабио Каннаваро на пост главного тренера.

По информации Relevo, испанский клуб заинтересован в назначении 51-летнего специалиста. Предположительно, первый контакт между сторонами состоялся на прошлой неделе.

В конце октября клуб покинул испанский тренер Иманоль Идьякес. На данный момент «Депортиво » занимает 17-е место в таблице Сегунды с 13 очками, набранными в 13 турах.

Напомним, ранее Каннаваро тренировал «Удинезе », которому в прошлом сезоне удалось остаться в Серии А после победы над «Фрозиноне» (1:0) в последнем туре.