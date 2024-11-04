Шапи забил 1-й гол в сезоне. Его «Арис» лидирует в чемпионате Греции, на 1 балл опережая ПАОК Чалова и Оздоева
Магомед-Шапи Сулейманов забил первый гол в сезоне.
Полузащитник «Ариса» отличился в матче с чемпионата Греции с «Левадиакосом» (3:1).
Это первый результативный балл россиянина в 5 матчах сезона.
«Арис» после 10 туров лидирует в турнирной таблице с 21 очком. ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева идет следом – отставание составляет 1 балл.
Статистику Шапи можно увидеть здесь.
Напомним, Спортс’’ показывает матчи чемпионата Греции. В следующем туре смотрите в прямом эфире игру ПАОК Чалова и Оздоева против «Олимпиакоса» – 10 ноября в 21:30 мск.
ПАОК одержал волевую победу над «Ламией» – 2:1. Оздоев заработал штрафной, после которого сравняли счет, и пробил в штангу. Чалов тоже сыграл
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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