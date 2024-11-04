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Шапи забил 1-й гол в сезоне. Его «Арис» лидирует в чемпионате Греции, на 1 балл опережая ПАОК Чалова и Оздоева

Магомед-Шапи Сулейманов забил первый гол в сезоне.

Полузащитник «Ариса» отличился в матче с чемпионата Греции с «Левадиакосом» (3:1).

Это первый результативный балл россиянина в 5 матчах сезона.

«Арис» после 10 туров лидирует в турнирной таблице с 21 очком. ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева идет следом – отставание составляет 1 балл.

Статистику Шапи можно увидеть здесь.

Напомним, Спортс’’ показывает матчи чемпионата Греции. В следующем туре смотрите в прямом эфире игру ПАОК Чалова и Оздоева против «Олимпиакоса» – 10 ноября в 21:30 мск.

ПАОК одержал волевую победу над «Ламией» – 2:1. Оздоев заработал штрафной, после которого сравняли счет, и пробил в штангу. Чалов тоже сыграл

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoпремьер-лига Россия
logoАрис
logoПАОК
logoвысшая лига Греция
logoКраснодар
logoМагомед Оздоев
logoМагомед-Шапи Сулейманов
logoФедор Чалов
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