ПАОК одержал волевую победу над «Ламией» – 2:1. Оздоев заработал штрафной, после которого сравняли счет, и пробил в штангу. Чалов тоже сыграл
ПАОК пропустил на 33-й минуте, на 56-й в игру вступил Магомед Оздоев – он заработал штрафной, после которого Андрия Живкович сравнял счет ударом под перекладину из-за штрафной.
После розыгрыша следующего штрафного Оздоев головой пробил в штангу, а победный мяч на 75-й минуте забил форвард Тарик Тиссаудали. Нападающий Федор Чалов вышел на замену на 81-й минуте и поучаствовал в одной из опасных атак.
Лучшие моменты матча смотрите в обзоре с комментарием Эльвина Керимова и Вадима Лукомского.
Эта победа стала для ПАОК первой за три последних матча в чемпионате Греции (до этого сыграли вничью с АЕК и проиграли ОФИ), команда Оздоева и Чалова на 2-м месте в лиге – на 1 очко после 10 туров отстает от «Ариса» Магомеда-Шапи Сулейманова, на 2 опережает АЕК и «Олимпиакос».
В следующем матче чемпионата ПАОК сыграет дома с «Олимпиакосом», встречу топ-клубов в прямом эфире покажет Спортс’’ 10 ноября в 21:30 мск.
Чемпионат Греции
10-й тур
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