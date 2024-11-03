ПАОК обыграл «Ламию» в 10-м туре чемпионата Греции, проигрывая 0:1.

ПАОК пропустил на 33-й минуте, на 56-й в игру вступил Магомед Оздоев – он заработал штрафной, после которого Андрия Живкович сравнял счет ударом под перекладину из-за штрафной.

После розыгрыша следующего штрафного Оздоев головой пробил в штангу, а победный мяч на 75-й минуте забил форвард Тарик Тиссаудали. Нападающий Федор Чалов вышел на замену на 81-й минуте и поучаствовал в одной из опасных атак.

Лучшие моменты матча смотрите в обзоре с комментарием Эльвина Керимова и Вадима Лукомского.

Эта победа стала для ПАОК первой за три последних матча в чемпионате Греции (до этого сыграли вничью с АЕК и проиграли ОФИ), команда Оздоева и Чалова на 2-м месте в лиге – на 1 очко после 10 туров отстает от «Ариса» Магомеда-Шапи Сулейманова, на 2 опережает АЕК и «Олимпиакос».

В следующем матче чемпионата ПАОК сыграет дома с «Олимпиакосом», встречу топ-клубов в прямом эфире покажет Спортс’’ 10 ноября в 21:30 мск .

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