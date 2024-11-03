«Торино» Ваноли проиграл 6 из 7 последних матчей. Команда экс-тренера «Спартака» лидировала в Серии А после 5 туров

«Торино» Паоло Ваноли проиграл 6-й из 7 последних матчей.

Команда бывшего тренера «Спартака» уступила на своем поле «Фиорентине» (0:1) в 11-м туре Серии А.

«Торино» проиграл 6 из 7 последних матчей. Команда лидировала в турнирной таблице чемпионата Италии после первых 5 туров.

На данный момент клуб с 14 очками опустился на 10-е место и может оказаться еще ниже, в случае победы ближайших преследователей.