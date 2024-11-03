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Рафинья о детстве в фавелах: «Жизнь в Южной Америке не имеет ничего общего с Европой. В 12 лет мы просили еду на улице. Важно не забывать обо всем, через что прошли, это делает вас лучше»

Рафинья Диас высказался о жизни в бразильских фавелах.

– В каком дерби Бразилии вы играли?

–  На улице происходят действительно жаркие. Когда ты маленький и живешь в фавеле, ты привыкаешь видеть, как мимо проходят люди с пистолетами. И есть болельщики, которые ходят на матчи с оружием. Они пытаются напугать тебя, чтобы их команда победила.

Однажды, когда мы были детьми, мы находились в раздевалке, и в нашу дверь начали стучать. «Если вы победите, вы не уйдете отсюда», – кричали они нам. Мы проиграли, но потому что они были намного лучше.

–  Как вы вспоминаете этот этап своей жизни спустя время?

– Трудно говорить об этом. Наша жизнь в Южной Америке не имеет ничего общего с жизнью в Европе.

– Вы думаете об этой части своей жизни или это было такое плохое время, что вы забыли о нем?

– Это невозможно забыть. Это трудные времена, моменты, которые делают тебя сильнее, моменты, которые заставляют тебя расти как личность и профессионала.

–  Помните ли вы что-нибудь конкретное?

– Мне было около 12 лет. Я был с другом, весь грязный после тренировке, в клубе не было душевых. И автобус шел очень медленно. Мы были голодны, но у нас не было денег. И мы начали просить на улице что-нибудь перекусить. Это было немного сложно, люди не хотят, чтобы их беспокоили. Нам помогли добросердечные люди, но я понимаю тех, которые нам ничего не дали. Сложно заставить себя остановиться, мы выглядели как дети, которые жили на улице. Это нормально, что они немного испугались.

– Другая жизнь.

– Другая жизнь, да. Важно не забывать обо всем, через что мы прошли. Память об этом делает вас лучшим человеком.

– И как сбежать из этой жизни?

– Я встречал много парней, которые, на мой взгляд, были лучше меня. Технически, намного лучше. Но спортсмен – это гораздо больше, чем техника.

Сегодня вы можете быть технически лучшим в своем поколении, но без дисциплины… Если вы не осознаете, что вам придется страдать из-за того, что вы находитесь вдали от дома и своих друзей, не понимаете, что вам нужно избегать вечеринок, если не думаете о том, что есть у вас помимо этого, техника бесполезна. Техника важна, но она должна идти рука об руку с работой, – сказал вингер «Барселоны».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: El Pais
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