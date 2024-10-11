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Президент Бразилии: «В сборной должны быть футболисты, выступающие в чемпионате страны. Играющие за границей не лучше, там нет ни Гарринчи, ни Ромарио»

Президент Бразилии считает, что в сборной не должно быть игроков из-за границы.

Бразильская сборная одержала победу над командой Чили (2:1) в отборе ЧМ-2026. Оба гола бразильцев забили игроки «Ботафого»: Игор Жезус и Луис Энрике Андре.

«Те, кто играют за границей, не лучше тех, кто играет здесь. Я уже давно утверждаю, что в сборной Бразилии должны быть футболисты, выступающие в стране. Два игрока, которые забили вчера голы, играют в бразильском чемпионате.

Мы должны давать шанс местным игрокам, а не приглашенным из-за рубежа. Я сидел на диване и смотрел матч, узнал вратаря [Эдерсона], центрального защитника из «ПСЖ» [Маркиньоса], Родриго и Рафинью, которого я узнал по прическе.

Я не знал остальных игроков, такого не должно быть. Поставьте игроков, которые играют здесь, в чемпионате Бразилии, в состав сборной», – сказал президент Бразилии Лула да Силва.

Также он признался, что недавно на встрече с Эдналдо Родригесом, президентом Бразильской конфедерации футбола, поделился своей идеей видеть сборную, состоящую только из игроков, выступающих в национальном чемпионате, ведь за границей, по его словам, «нет ни Гарринчи, ни Ромарио».

«Есть много молодых игроков, но ни один из них не звезда», – сказал Лула да Силва.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: SAPO Desporto
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