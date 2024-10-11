Президент Бразилии: «В сборной должны быть футболисты, выступающие в чемпионате страны. Играющие за границей не лучше, там нет ни Гарринчи, ни Ромарио»
Бразильская сборная одержала победу над командой Чили (2:1) в отборе ЧМ-2026. Оба гола бразильцев забили игроки «Ботафого»: Игор Жезус и Луис Энрике Андре.
«Те, кто играют за границей, не лучше тех, кто играет здесь. Я уже давно утверждаю, что в сборной Бразилии должны быть футболисты, выступающие в стране. Два игрока, которые забили вчера голы, играют в бразильском чемпионате.
Мы должны давать шанс местным игрокам, а не приглашенным из-за рубежа. Я сидел на диване и смотрел матч, узнал вратаря [Эдерсона], центрального защитника из «ПСЖ» [Маркиньоса], Родриго и Рафинью, которого я узнал по прическе.
Я не знал остальных игроков, такого не должно быть. Поставьте игроков, которые играют здесь, в чемпионате Бразилии, в состав сборной», – сказал президент Бразилии Лула да Силва.
Также он признался, что недавно на встрече с Эдналдо Родригесом, президентом Бразильской конфедерации футбола, поделился своей идеей видеть сборную, состоящую только из игроков, выступающих в национальном чемпионате, ведь за границей, по его словам, «нет ни Гарринчи, ни Ромарио».
«Есть много молодых игроков, но ни один из них не звезда», – сказал Лула да Силва.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий