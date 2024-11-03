Рафинья о критике в соцсетях: «Нелегко, когда люди бросаются дерьмом. Если адвокат не выиграет процесс, разве я зайду в его инстаграм, чтобы сказать, что он ужасен?»

Рафинья Диас высказался о давлении из-за критики в социальных сетях.

– Футбол – это игра, что может быть даже очень весело, но может ли он превратиться в пытку?

– Существует давление… Я не играл в футбол, когда не было социальных сетей, поэтому не могу сравнивать. Но в нынешнем контексте, когда люди думают, что раз вы загружаете фотографию в инстаграм, они имеют право высказываться обо всем, а вы должны молчать.... Мы делаем свою работу. Нам повезло, мы профессиональные футболисты, но мы много работаем для этого.

Нелегко, когда люди бросаются дерьмом, как только что-то идет не так. Если адвокат не выиграет судебный процесс, разве я зайду в его профиль в инстаграме, чтобы сказать, что он ужасен? – отметил вингер «Барселоны».