Рафинья о критике в соцсетях: «Нелегко, когда люди бросаются дерьмом. Если адвокат не выиграет процесс, разве я зайду в его инстаграм, чтобы сказать, что он ужасен?»
Рафинья Диас высказался о давлении из-за критики в социальных сетях.
– Футбол – это игра, что может быть даже очень весело, но может ли он превратиться в пытку?
– Существует давление… Я не играл в футбол, когда не было социальных сетей, поэтому не могу сравнивать. Но в нынешнем контексте, когда люди думают, что раз вы загружаете фотографию в инстаграм, они имеют право высказываться обо всем, а вы должны молчать.... Мы делаем свою работу. Нам повезло, мы профессиональные футболисты, но мы много работаем для этого.
Нелегко, когда люди бросаются дерьмом, как только что-то идет не так. Если адвокат не выиграет судебный процесс, разве я зайду в его профиль в инстаграме, чтобы сказать, что он ужасен? – отметил вингер «Барселоны».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: El Pais
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