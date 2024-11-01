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  • Рафинья про слухи о своей продаже летом: «Чувствуешь себя товаром, с нами делают что хотят. Я хотел доказать, что в «Барсе» зря не верили в меня»
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Рафинья про слухи о своей продаже летом: «Чувствуешь себя товаром, с нами делают что хотят. Я хотел доказать, что в «Барсе» зря не верили в меня»

Рафинья рассказал, как отреагировал на слухи о возможной продаже летом.

«Я помню, как был в отпуске, отдыхал, и вдруг объявили, что меня собираются продать, в этот момент чувствуешь себя товаром. С нами делают что хотят. У нас есть чувства. У нас есть дети.

Мы слышим что о нас говорят, и это влияет, мы не хладнокровные. Я вспыльчив, иногда делаю то, чего не стоит, но я такой, каким родился, это я, хотя и стал более зрелым. Но они не смогут контролировать мои мысли, ведь за этим стоит личность.

Я думал о том, чтобы уйти, потому что уверен в своем потенциале, и если меня не хотят, то я уйду. Моя жена верит в меня, мой сын пока не понимает, но поймет. Важные люди в моей жизни верят в меня. Однажды мы с женой обсудили все варианты, чего я могу сделать здесь, ведь в «Барсе» у меня был еще контракт на несколько лет. Мы это учитывали.

Я хотел доказать людям, что они зря не верили в меня. Я поговорил со своими друзьями, с женой еще раз. У нас поменялся тренер, возможно, у него уже есть состав, и, возможно, ты не будешь играть. Но я был спокоен. За неделю работы он в меня влюбится. Со мной всегда так было, даже в сборной – благодаря упорной работе я в итоге выходил на поле», – сказал вингер «Барсы».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football-Espana
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