Рафинья: «Месси – из другого мира, непостижимый. Ямаль больше похож на Неймара своим дриблингом – когда ты хочешь отобрать у него мяч, он делает то, чего ты никогда в жизни не видел»

Рафинья Диас сравнил Ламина Ямаля с Неймаром.

– Принимать решения [во время игры] очень сложно. У нас есть меньше секунды на принятие решения. В конце концов, то, что ты считаешь лучшим на поле, люди за его пределами видят по-другому. На поле у тебя есть только два глаза – твои собственные. Те, кто находятся за пределами поля, могут видеть все.

– Умение принимать решения – это то, что отличает топового игрока от очень хорошего?

– Самое важное – знать, что ты будешь делать, до того, как мяч попадет к тебе. Чтобы все поле было расчерчено. Ты должен оторвать взгляд от мяча и посмотреть на все, что происходит вокруг тебя. Люди, которые так делают, – гении.

– Месси?

– Месси – из другого мира. Непостижимый.

– Пойдет ли Ламин [Ямаль] по этому пути?

– На мой взгляд, он больше похож на Неймара . Своим дриблингом, тем, как быстро он мыслит при дриблинге. Когда ты думаешь, что можешь отобрать у него мяч, он делает то, чего ты никогда в жизни не видел, – сказал вингер «Барселоны».