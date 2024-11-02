Денисов после 2:0 с ЦСКА: «Спартак» ответил на все провокации, показали, что мы лучше. Если ты идешь драться, это нужно делать в специализированном месте. Здесь, на поле, мы играем в футбол»
Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о победе над ЦСКА.
Красно-белые выиграли матч 14-го тура Мир РПЛ со счетом 2:0. Во втором тайме футболисты команд устроили потасовку, из-за которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов.
«Это дерби, оно всегда получается интересным и эмоциональным, рад, что мы победили. Для нас это особенная игра, на которую не нужно настраиваться.
Что касается футбола, то мы ответили на все провокации. Если ты идешь драться, то драться нужно в специализированном месте. Здесь, на поле, мы играем в футбол. Сегодня мы показали, что мы лучше и заслужили победу», – сказал Денисов.
Опубликовал: Алексей Белоус
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