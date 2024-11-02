Защитник «Махачкалы» Кагермазов о долгом просмотре ВАР гола «Зениту»: «Эти 5-6 минут могли быть ключевыми. Сократили отставание, на эмоциях должны были бежать. У нас забрали время»

Сослан Кагермазов высказался о заминке судей при просмотре его гола «Зениту».

Махачкалинское «Динамо» уступило «Зениту» (1:2) в матче 14-го тура Мир РПЛ .

– В эпизоде с твоим голом долго смотрели ВАР. Ты понял, почему так?

– Чертили линию, вроде бы. Мы спрашивали у рефери, что он смотрит, но он не отвечал. Вот эти 5-6 минут, которые потратили на просмотр, могли быть ключевыми.

Мы забили, сократили отставание, на эмоциях должны были бежать. А у нас просто забрали время. Не знаю почему так долго смотрели ВАР.

– Пауза была на руку «Зениту»?

– Как бы это не звучало, но да. Сто процентов, – сказал защитник «Динамо » Махачкала.