Защитник «Махачкалы» Кагермазов о долгом просмотре ВАР гола «Зениту»: «Эти 5-6 минут могли быть ключевыми. Сократили отставание, на эмоциях должны были бежать. У нас забрали время»
Сослан Кагермазов высказался о заминке судей при просмотре его гола «Зениту».
Махачкалинское «Динамо» уступило «Зениту» (1:2) в матче 14-го тура Мир РПЛ.
– В эпизоде с твоим голом долго смотрели ВАР. Ты понял, почему так?
– Чертили линию, вроде бы. Мы спрашивали у рефери, что он смотрит, но он не отвечал. Вот эти 5-6 минут, которые потратили на просмотр, могли быть ключевыми.
Мы забили, сократили отставание, на эмоциях должны были бежать. А у нас просто забрали время. Не знаю почему так долго смотрели ВАР.
– Пауза была на руку «Зениту»?
– Как бы это не звучало, но да. Сто процентов, – сказал защитник «Динамо» Махачкала.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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