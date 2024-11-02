«Юве» не проигрывает в Серии А при Мотте: 5 побед, 6 ничьих. Дальше – дерби с «Торино»

«Ювентус» не проигрывает в Серии А при Тиаго Мотте.

Сегодня туринский клуб обыграл «Удинезе » со счетом 2:0 в 11-м туре чемпионата Италии.

«Бьянконери» не потерпели ни одного поражения в текущем розыгрыше турнира – на их счету 5 побед и 6 ничьих. Команда занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

В следующем туре Серии А «Юве» проведет дерби с «Торино».