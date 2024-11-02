«Юве» не проигрывает в Серии А при Мотте: 5 побед, 6 ничьих. Дальше – дерби с «Торино»
«Ювентус» не проигрывает в Серии А при Тиаго Мотте.
Сегодня туринский клуб обыграл «Удинезе» со счетом 2:0 в 11-м туре чемпионата Италии.
«Бьянконери» не потерпели ни одного поражения в текущем розыгрыше турнира – на их счету 5 побед и 6 ничьих. Команда занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.
В следующем туре Серии А «Юве» проведет дерби с «Торино».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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