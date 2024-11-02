Семеньо о 2:1 с «Сити»: «Борнмут» заслужил победу над лучшей командой в мире. Невероятные чувства»
Энтойн Семеньо высказался о победе «Борнмута» над «Манчестер Сити» (2:1).
24-летний полузащитник открыл счет в этом матче на 9-й минуте.
«Чувства просто невероятные. Лучшая команда в мире. Мы усложнили им задачу, и все в восторге от результата.
Победа есть победа. Неважно, выиграли мы с разницей в один гол или три, мы заслужили ее», – сказал полузащитник «Борнмута».
Прервалась рекордная серия «Сити» из 32 матчей без поражений в АПЛ. Команда Гвардиолы не проигрывала с декабря 2023-го
«Ливерпуль» вышел на 1-е место в АПЛ. «Ман Сити» – 2-й, «Ноттингем» – 3-й, «Арсенал» – 4-й
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: BBC
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