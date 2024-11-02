«Арсенал» не побеждает в 3 подряд матчах АПЛ – 2 поражения и ничья
У «Арсенала» нет побед в 3 матчах АПЛ подряд.
Сегодня команда Микеля Артеты уступила «Ньюкаслу» (0:1). До этого были ничья с «Ливерпулем» и поражение от «Борнмута».
На данный момент «Арсенал» идет 3-м в АПЛ, набрав 18 очков за 10 туров.
Опубликовано: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости