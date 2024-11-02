«Арсенал» не побеждает в 3 подряд матчах АПЛ – 2 поражения и ничья

У «Арсенала» нет побед в 3 матчах АПЛ подряд.

Сегодня команда Микеля Артеты уступила «Ньюкаслу» (0:1). До этого были ничья с «Ливерпулем» и поражение от «Борнмута».

На данный момент «Арсенал» идет 3-м в АПЛ, набрав 18 очков за 10 туров.