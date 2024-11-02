Кейн поставил Роналду выше Ямаля, но предпочел де Брюйне себе и Криштиану. В «финале» бельгиец уступил Зидану

Харри Кейн предпочел Кевина де Брюйне себе и Криштиану Роналду.

Форвард «Баварии» и сборной Англии принял участие в блиц-опросе.

В нем ведущий и футболист составили импровизированный плей-офф, в котором Харри Кейн выбрал одного игрока из двух предложенных.

Между собой и Кевином де Брюйне Кейн выбрал хавбека «Манчестер Сити».

Между Ламином Ямалем и Криштиану Роналду Кейн выбрал португальца.

Между Джамалом Мусиалом и Эрлингом Холандом Кейн выбрал партнера по «Баварии».

Между Кайлом Уокером и Зинедином Зиданом Кейн выбрал бывшего футболиста сборной Франции.

Затем Кейн предпочел де Брюйне, а не Роналду, и Зидана, а не Мусиалу.

В финале Кейн выбрал Зидана, а не де Брюйне.