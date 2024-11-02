Кейн поставил Роналду выше Ямаля, но предпочел де Брюйне себе и Криштиану. В «финале» бельгиец уступил Зидану
Харри Кейн предпочел Кевина де Брюйне себе и Криштиану Роналду.
Форвард «Баварии» и сборной Англии принял участие в блиц-опросе.
В нем ведущий и футболист составили импровизированный плей-офф, в котором Харри Кейн выбрал одного игрока из двух предложенных.
Между собой и Кевином де Брюйне Кейн выбрал хавбека «Манчестер Сити».
Между Ламином Ямалем и Криштиану Роналду Кейн выбрал португальца.
Между Джамалом Мусиалом и Эрлингом Холандом Кейн выбрал партнера по «Баварии».
Между Кайлом Уокером и Зинедином Зиданом Кейн выбрал бывшего футболиста сборной Франции.
Затем Кейн предпочел де Брюйне, а не Роналду, и Зидана, а не Мусиалу.
В финале Кейн выбрал Зидана, а не де Брюйне.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Goal
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