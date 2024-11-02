В сборной Ирана заявили о готовности провести матч с Россией в сентябре 2025-го: «Игра может пройти в РФ, если договоримся»

В сборной Ирана заявили о готовности провести матч с Россией.

– Возможен ли ответный матч со сборной России в следующем году?

– Да, у нас есть свободные даты в сентябре следующего года. Если от РФС поступит приглашение или письмо, то мы можем закрепить за собой день в сентябрьскую паузу для игры со сборной России. Если получится договориться, то этот матч может пройти в РФ», – сказал администратор ФФИРИ и сборной Ирана Мехди Харати.

Напомним, первая игра между Россией и Ираном прошла в Тегеране 23 марта 2023 года и завершилась вничью 1:1.