«Нас ждет матч против такой великой команды, как сборная России. Это одна из самых важных игр за последнее десятилетие». Сирийская ассоциация о товарищеском матче
В сирийской ассоциации футбола назвали сборную России великой командой.
19 ноября россияне проведут товарищеский матч со сборной Сирии в Волгограде.
«Нас ждет матч против такой великой футбольной команды, как сборная России. Это будет одна из самых важных игр за последнее десятилетие, хотя это и товарищеская игра.
Наша национальная сборная все еще формируется под руководством испанского тренера Хосе Ланы. Это будет всего лишь его пятая игра с Сирией, но в этом матче будут задействованы лучшие профессиональные игроки из Европы, Южной Америки и Азии», – сказал директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири.
«От сборной Сирии поедут только профессиональные игроки. Любителей не будет». Сирийская ассоциация о матче с Россией
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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