«Нас ждет матч против такой великой команды, как сборная России. Это одна из самых важных игр за последнее десятилетие». Сирийская ассоциация о товарищеском матче

В сирийской ассоциации футбола назвали сборную России великой командой.

19 ноября россияне проведут товарищеский матч со сборной Сирии в Волгограде.

«Нас ждет матч против такой великой футбольной команды, как сборная России. Это будет одна из самых важных игр за последнее десятилетие, хотя это и товарищеская игра.

Наша национальная сборная все еще формируется под руководством испанского тренера Хосе Ланы. Это будет всего лишь его пятая игра с Сирией, но в этом матче будут задействованы лучшие профессиональные игроки из Европы, Южной Америки и Азии», – сказал директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири.

«От сборной Сирии поедут только профессиональные игроки. Любителей не будет». Сирийская ассоциация о матче с Россией