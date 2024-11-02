Корнеев о «Спартаке»: «Не только Бонгонда не тянет, а большинство состава. Отличие Маркиньоса – натянутые трусы. Амарал расчистит места для «гениальных» приобретений»

Игорь Корнеев поделился мнением относительно уровня футболистов «Спартака».

– Допускаете, что зимой «Спартак» продаст Бонгонду? Он не делает разницу?

– Не тянет не только Бонгонда , но и большинство игроков этого состава.

Так что в принципе многие могут покинуть клуб. Амарал как раз расчистит места для новых «гениальных» приобретений.

– На сколько процентов себя оправдало приобретение Медины?

– Мне нравится Медина, и вот его трансфер я не считаю провалом. Просто парагвайца «зачехлили», не дав честного шанса.

– Как вам игра Маркиньоса?

– Пока его главное отличие от остальных – футбольные трусы, натянутые слишком высоко, а не разница на поле.

Он, как и Абена , не игрок для больших задач, – сказал бывший футболист сборной России Игорь Корнеев.