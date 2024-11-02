Корнеев о «Спартаке»: «Не только Бонгонда не тянет, а большинство состава. Отличие Маркиньоса – натянутые трусы. Амарал расчистит места для «гениальных» приобретений»
Игорь Корнеев поделился мнением относительно уровня футболистов «Спартака».
– Допускаете, что зимой «Спартак» продаст Бонгонду? Он не делает разницу?
– Не тянет не только Бонгонда, но и большинство игроков этого состава.
Так что в принципе многие могут покинуть клуб. Амарал как раз расчистит места для новых «гениальных» приобретений.
– На сколько процентов себя оправдало приобретение Медины?
– Мне нравится Медина, и вот его трансфер я не считаю провалом. Просто парагвайца «зачехлили», не дав честного шанса.
– Как вам игра Маркиньоса?
– Пока его главное отличие от остальных – футбольные трусы, натянутые слишком высоко, а не разница на поле.
Он, как и Абена, не игрок для больших задач, – сказал бывший футболист сборной России Игорь Корнеев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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