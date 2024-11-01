ЦСКА vs «Спартак»: что будет? Кто джокеры до зимы? Кого брать в фэнтези РПЛ

Дедлайн – сегодня в 19:00 мск.

Разбираем пики на 14-й тур в фэнтези РПЛ с экспертами.

У каких команд не топ-уровня неплохой календарь до зимней паузы?

Ищем неочевидное усиление.

11WIN, 25-е место

Алексей – генеральный менеджер h2h-клуба Intellectuals Team, идущего на третьем месте Премьер-лиги h2h-чемпионата РПЛ. Серебряный призер фэнтези Эредивизи в сезоне-2018/19.

– У «Динамо» Махачкала после «Зенита» в принципе добротный календарь: точно можно поискать очки в сухарях домашних матчей с «Оренбургом» и «Факелом». Атакующих игроков все же лучше выбирать из проверенных команд и бойцов.

Leo Zuykov , 441-е место

Леонид выступает за h2h-клуб Red Wings из Дивизиона 1 h2h-чемпионата РПЛ, серебряный призер фэнтези чемпионата Испании-2023/24.

– До зимнего перерыва осталось пять туров, на это время ни у одной команды от седьмого места и ниже нет идеального календаря – есть хотя бы одна встреча с соперником из топ-6. После этого тура лучший календарь будет у Махачкалы, можно взять Гамида Агаларова. В целом главное – использовать замены и брать в каждом туре кого-то под удобного соперника.

У вас всегда будет двое игроков «Зенита», «Краснодара», «Динамо» (хороший календарь), ЦСКА с 15-го тура и «Локомотива» (кроме 16-го и 18-го). Плюс «Спартак», плюс Роналдо – так закрываем почти весь состав, можно добрать одного-двух футболистов из нетоповых команд и менять их хоть каждый тур.

Kostaki, 1108-е место

Константин – игрок h2h-клуба «Ратамахатта», лидирующего в Премьер-лиге h2h-чемпионата РПЛ.

– Я вряд ли возьму кого-то не из топовой команды, потому что даже у «Крыльев Советов» и «Ахмата», на которых хорошие коэффициенты, уже в следующем туре сложные игры. Но можно рассмотреть Томаса Гальдамеса из «Крыльев».

Кто лучший выбор из «Зенита»?

Хочется иметь двух игроков под домашний матч с махачкалинским «Динамо».

11WIN: Старт сезона прошел в связке Дуглас Сантос + Макс Глушенков, после травмы Максима и прихода Гонду (не путать с Соболевым) переобулся в аргентинского нападающего. Считаю эту связку идеальной под любого соперника.

Махачкалинцы постоянно играют тотал меньше , так что выбор Сантоса очевиден, но и отказаться от атакующего игрока «Зенита» очень сложно, да оно и не надо. Берем Дугласа Сантоса и Лусиано Гонду, ждем много ФО.

Leo Zuykov: Мне кажется, что проще всего оставить тех, кто уже есть. Наверное, связка Дуглас-Гонду выглядит самой перспективной. Вендел не играет так остро, как в начале сезона, Матео Кассьерра не оправдывает своей цены. Андрей Мостовой забил три в последних двух играх, но в любой момент может потерять место в основе, как и Густаво Мантуан. Думаю, можно рассмотреть и вариант с двумя защитниками.

Kostaki: Сантос и Гонду. Кассьерра на 1,5 дороже Гонду и менее результативен в последнее время.

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Что делать с игроками из матча ЦСКА – «Спартак»?

Выбираем, кого оставить в основе.

11WIN: Из «Спартака» уже много туров держу только Эсекиэля Барко. Такой Месси на минималках, еще и пенальти на нем. Даже в дерби не вижу смысла его убирать. Из ЦСКА выбор шире: Иван Обляков, Аббосбек Файзуллаев, Тамерлан Мусаев. На защитников в этом матче смотреть не собираюсь.

Leo Zuykov: На топовые матчи я предпочитаю никого не добирать и при возможности убирать тех, кто уже в составе. Если возможности убрать всех нет, нужно начинать сильно верить в одну из команд. Я думаю, что у многих есть защитник (или два) ЦСКА и Барко. А может и Манфред Угальде. Здесь нужно сделать выбор. Если верите в ЦСКА, убирайте атаку «Спартака». Если верите в результативный матч, убирайте защиту армейцев.

Kostaki: Файзулаев и Барко в основе, можно рассмотреть Облякова или Мусаева.

Дедлайн 14-го тура – 1 ноября (пятница) в 19:00. Его откроет матч «Динамо» Москва – «Ростов».

Фото: РИА Новости /Михаил Киреев, Алексей Филиппов, Александр Вильф