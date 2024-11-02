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Корнеев про Виллиана Жозе: «Это даже не провал, а провалище! Продажа Соболева прямому конкуренту – вредительство чистой воды»

Игорь Корнеев раскритиковал переход Виллиана Жозе в «Спартак».

Нападающий не забил ни одного гола в семи матчах в Мир РПЛ в этом сезоне.

– «Спартак» продал Соболева, но почему не нашел ему замену? Виллиан Жозе – провал? Или вы верите, что он еще «выстрелит»?

– Это даже не провал, а провалище! Как «Спартак» не отправил Виллиана домой, когда он явился с 15 кило лишнего веса на медосмотр?!

Просто чудо... Видимо, кто-то очень сильно хотел приобрести этого нападающего.

А продажа Соболева прямому конкуренту – вредительство чистой воды.

– Сколько мячей забьет за этот сезон Угальде в РПЛ? У него сейчас шесть.

Угальде – достаточно ограниченный форвард, игрок момента. Ему нужно много пространства для повышения своей статистики.

В Голландии он не забивал больше 10 голов за сезон.

Вряд ли существенно превзойдет этот показатель и в РПЛ, – сказал бывший футболист сборной России Игорь Корнеев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoЗенит
logoИгорь Корнеев
logoпремьер-лига Россия
logoВиллиан Жозе
logoАлександр Соболев
logoСпорт-Экспресс
logoМанфред Угальде
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