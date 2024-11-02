Корнеев про Виллиана Жозе: «Это даже не провал, а провалище! Продажа Соболева прямому конкуренту – вредительство чистой воды»
Нападающий не забил ни одного гола в семи матчах в Мир РПЛ в этом сезоне.
– «Спартак» продал Соболева, но почему не нашел ему замену? Виллиан Жозе – провал? Или вы верите, что он еще «выстрелит»?
– Это даже не провал, а провалище! Как «Спартак» не отправил Виллиана домой, когда он явился с 15 кило лишнего веса на медосмотр?!
Просто чудо... Видимо, кто-то очень сильно хотел приобрести этого нападающего.
А продажа Соболева прямому конкуренту – вредительство чистой воды.
– Сколько мячей забьет за этот сезон Угальде в РПЛ? У него сейчас шесть.
– Угальде – достаточно ограниченный форвард, игрок момента. Ему нужно много пространства для повышения своей статистики.
В Голландии он не забивал больше 10 голов за сезон.
Вряд ли существенно превзойдет этот показатель и в РПЛ, – сказал бывший футболист сборной России Игорь Корнеев.
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