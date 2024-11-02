Корнеев о Барко: «Почему-то регрессирует. Он обойдется «Спартаку» в 35 млн евро! Неплохо для запасного «Ривер Плейт», не правда ли?»

Игорь Корнеев заявил о регрессе в игре Эсекиэля Барко.

– У Барко 10 баллов по системе «гол плюс пас» в 12 турах. Достойно?

– Для дебютанта он неплохо начал, но с каждым новым матчем чувствую, что аргентинец почему-то регрессирует.

– Вы по-прежнему не понимаете, почему «Спартак» заплатил за него 14 миллионов?

– Никогда этого не пойму. Тем более что «Спартак» заплатил больше.

Учитывая агентские, огромную зарплату и налоги на нее, хавбек обойдется московскому клубу где-то в 35 миллионов евро!

Неплохо для запасного игрока «Ривер Плейт », не правда ли? – сказал бывший футболист сборной России Игорь Корнеев.