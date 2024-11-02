Корнеев о Барко: «Почему-то регрессирует. Он обойдется «Спартаку» в 35 млн евро! Неплохо для запасного «Ривер Плейт», не правда ли?»
Игорь Корнеев заявил о регрессе в игре Эсекиэля Барко.
– У Барко 10 баллов по системе «гол плюс пас» в 12 турах. Достойно?
– Для дебютанта он неплохо начал, но с каждым новым матчем чувствую, что аргентинец почему-то регрессирует.
– Вы по-прежнему не понимаете, почему «Спартак» заплатил за него 14 миллионов?
– Никогда этого не пойму. Тем более что «Спартак» заплатил больше.
Учитывая агентские, огромную зарплату и налоги на нее, хавбек обойдется московскому клубу где-то в 35 миллионов евро!
Неплохо для запасного игрока «Ривер Плейт», не правда ли? – сказал бывший футболист сборной России Игорь Корнеев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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