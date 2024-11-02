Кулибали считает, что Николас Джексон может взять «Золотой мяч»: «Надеюсь, он станет лучшим в мире»
Африканский игрок не выигрывал «Золотой мяч» со времен Джорджа Веа в 1995 году.
«Надеюсь, Джексон продолжит забивать. Мы знаем, что для всех нападающих голы – это жизнь. У него хорошее отношение к делу и характер. Он может написать историю Сенегала, как и Мане. Я всегда говорю, что он должен брать пример с Мане. И, надеюсь, он станет лучшим игроком в Африке, а может быть, и в мире. У него есть талант.
Джексон должен поверить в то, что он может быть настолько хорош. Это самое главное. Все игроки, которые брали «Золотой мяч», верили, что смогут. Они думали, что им по силам взять этот приз.
Конечно, я не говорю ему быть эгоистом и игнорировать партнеров по команде, но он должен думать о «Золотом мяче». И если вы вложите в его голову этот образ, он сможет добиться успеха», – сказал сенегальский защитник «Аль-Хилаля» о нападающем «Челси».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий